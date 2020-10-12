Вместо ксивы — студенческий билет. Волгоградец выдал себя за детектива и пообещал слежку за полмиллиона

Студент из Волгограда в январе текущего года получил от земляка полмиллиона рублей после того, как выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и пообещал следить за его женой, которую гражданин подозревал в изменах. Местная прокуратура предъявила ему обвинения в мошенничестве, лжеминировании и ложном доносе, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в январе он, познакомившись с мужчиной, показал студенческий билет в обложке с изображением государственного герба России в качестве доказательства причастности к правоохранительным органам. Он обещал проверить жену мужчины на измены, в том числе изучив её переписки в различных мессенджерах.

С того времени он получал от потерпевшего разные суммы денег на нужды. К примеру, для приобретения оборудования для слежки или в качестве помощи его родственникам, которых было необходимо вывезти за границу из-за угрозы задержания. За это злоумышленник получил 150 тысяч рублей.

Также знакомая потерпевшего отдала студенту более 44 тысяч рублей на оформление документов на квартиру, которую якобы должны были ей подарить за сотрудничество с правоохранительными органами. Всего студент получил около 500 тысяч рублей.

Однако этим он не ограничился. В мае и июне студент сообщал в правоохранительные органы заведомо ложные данные о якобы совершённом в отношении него разбойном нападении и готовящихся терактах.

Он полностью признал вину в содеянном, а сейчас находится под арестом. Его имя не раскрывается. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.