Директор интерната для инвалидов в Кузбассе объяснил путаницу с похоронами "не того" дедушки

Директор интерната для инвалидов из села Шабаново Кемеровской области Савелий Сарбадаков объяснил возникшую путаницу с "похороненным" по ошибке пенсионером.

— Наши два получателя (социальных услуг) были в больнице. В итоге один потом оказался не тем, кого привезли. То есть привезли одного человека под другим именем, мы поняли, что это не он, — рассказал он изданию "Подъём".

По словам директора, был отправлен запрос в прокуратуру, которая организовала проверку. Доследственную проверку также проводит Следственный комитет, сообщается на сайте ведомства.

Сарбадаков также уточнил, что все постояльцы интерната проживают на постоянной основе и прописаны в нём.