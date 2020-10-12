Директор интерната для инвалидов в Кузбассе объяснил путаницу с похоронами "не того" дедушки

Директор интерната для инвалидов из села Шабаново Кемеровской области Савелий Сарбадаков объяснил возникшую путаницу с "похороненным" по ошибке пенсионером.
— Наши два получателя (социальных услуг) были в больнице. В итоге один потом оказался не тем, кого привезли. То есть привезли одного человека под другим именем, мы поняли, что это не он, — рассказал он изданию "Подъём".
По словам директора, был отправлен запрос в прокуратуру, которая организовала проверку. Доследственную проверку также проводит Следственный комитет, сообщается на сайте ведомства.
"Чей прах мы хранили?" В Эквадоре коронавирусная пациентка "воскресла" и попросилась домойЖенщина провела в коме три недели. За это время её успели признать мёртвой.
Сарбадаков также уточнил, что все постояльцы интерната проживают на постоянной основе и прописаны в нём.
Напомним, жительница села Евгения Кубарева рассказала, что её семья похоронила умершего от коронавируса дедушку, а неделю спустя директор заведения сообщил им о том, что их пожилой родственник жив.
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