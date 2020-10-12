Киллер проникся симпатией к жертве. Лайф узнал подробности несостоявшегося заказного убийства на Камчатке

Киллер, услуги которого заказала уроженка Узбекистана для убийства своей соотечественницы, не стал убивать свою жертву, поскольку проникся к ней симпатией и уважением. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина получил заказ с пояснением о том, что женщина, которую необходимо убить, якобы занимается организацией проституции. Пронаблюдав за ней три месяца, киллер узнал, что на самом деле та работает во Всероссийском конгрессе граждан Республики Узбекистан в Камчатском крае, ведёт активный образ жизни и во многом помогает своим соотечественникам. Исполнитель понял, что его жертва не заслуживает убийства, и сам пришёл к ней с повинной.

После разговора стало ясно, что женщину заказала её знакомая, с которой они вместе переехали в Россию. Однако у одной из них карьера пошла в гору, а у другой с хорошей работой никак не складывалось, что вызывало у неё ненависть и зависть. За убийство раздражающей её соотечественницы она обещала заплатить 100 тысяч рублей.

Поговорив со своей жертвой, киллер отправился в полицию, рассказал историю правоохранителям и пообещал активно сотрудничать со следствием. В итоге оперативники инсценировали убийство, а исполнитель встретился с заказчицей. Тогда её и задержали.