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Киллер проникся симпатией к жертве. Лайф узнал подробности несостоявшегося заказного убийства на Камчатке

Проследив за женщиной несколько месяцев, мужчина решил, что она не заслуживает смерти.

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Киллер, услуги которого заказала уроженка Узбекистана для убийства своей соотечественницы, не стал убивать свою жертву, поскольку проникся к ней симпатией и уважением. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина получил заказ с пояснением о том, что женщина, которую необходимо убить, якобы занимается организацией проституции. Пронаблюдав за ней три месяца, киллер узнал, что на самом деле та работает во Всероссийском конгрессе граждан Республики Узбекистан в Камчатском крае, ведёт активный образ жизни и во многом помогает своим соотечественникам. Исполнитель понял, что его жертва не заслуживает убийства, и сам пришёл к ней с повинной.

После разговора стало ясно, что женщину заказала её знакомая, с которой они вместе переехали в Россию. Однако у одной из них карьера пошла в гору, а у другой с хорошей работой никак не складывалось, что вызывало у неё ненависть и зависть. За убийство раздражающей её соотечественницы она обещала заплатить 100 тысяч рублей.

Киллер с офицерской честью. История одного из самых кровавых убийц Москвы

Лёшу-Солдата, одного из самых опасных наёмных убийц 90-х из ореховско-медведковской ОПГ, долгое время считали мифической фигурой, не существующей в реальности. Киллер прославился не только громкими жертвами, но и своеобразным кодексом чести — он брался только за авторитетов и отморозков. Его пули боялись главари банды, даже когда оказались в камере СИЗО.

Поговорив со своей жертвой, киллер отправился в полицию, рассказал историю правоохранителям и пообещал активно сотрудничать со следствием. В итоге оперативники инсценировали убийство, а исполнитель встретился с заказчицей. Тогда её и задержали.

Сейчас женщина находится под стражей, а киллер — под подпиской о невыезде. Как ранее сообщал Лайф, в ходе допроса организатор покушения стала отрицать свою причастность к преступлению. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

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