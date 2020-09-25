Киллер с офицерской честью. История одного из самых кровавых убийц Москвы

Лёшу-Солдата, одного из самых опасных наёмных убийц 90-х из ореховско-медведковской ОПГ, долгое время считали мифической фигурой, не существующей в реальности. Киллер прославился не только громкими жертвами, но и своеобразным кодексом чести — он брался только за авторитетов и отморозков. Его пули боялись главари банды, даже когда оказались в камере СИЗО.

24 сентября 2008 года суд присяжных признал Алексея Шерстобитова, который обвинялся в совершении многочисленных заказных убийств, виновным, но заслуживающим снисхождения. А 29 сентября судья огласил приговор киллеру номер один: 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он не получил пожизненный срок, потому что это было условие его договора с силовиками: Лёша-Солдат рассказал не только о своих убийствах, но и дал ценные показания на всех "орехов", которых так не хватало следователям. Суд Шерстобитов встретил с честью офицера: он попросил присяжных не жалеть его, но дать ему возможность отбыть наказание в колонии и успеть выйти на свободу и увидеть родных, пока у него ещё будут силы. Следователи и оперативники, которые расследовали дела Лёши-Солдата, знают, что он тонкий психолог, который мог убедить в чём угодно любого человека, поэтому эмоциональное выступление перед присяжными могло быть его стратегией остаться в живых.

В 90-е годы Шерстобитов проделал путь от лейтенанта Советской армии до одного из самых колоритных преступников эпохи. Вряд ли хоть кто-то из встречавших на улице этого отставного офицера, с первого взгляда производившего впечатление интеллигентного, добродушного и даже слегка застенчивого человека, мог заподозрить в нём одного из самых кровавых наёмных убийц лихих 90-х. Долгие годы этот осторожный киллер был неуловим, а некоторые силовики даже сомневались в его существовании.

Потомственный офицер

Алексей Шерстобитов родился в 1967 году в семье потомственного военного. С юности двумя главными увлечениями подростка были спорт и оружие. Несколько лет он занимался в футбольной школе ЦСКА, причём некоторое время играл в команде с будущим Царём — Александром Мостовым, который в настоящее время считается одним из величайших футболистов в российской истории. Позднее он увлёкся пауэрлифтингом (силовое троеборье).

С сестрой. Фото © Facebook / Алексей Шерстобитов

С профессиональным спортом у него не сложилось, но привычка поддерживать себя в форме осталась. Даже сейчас в колонии он выглядит, словно модель из глянцевых журналов. Что касается оружия, то эта страсть осталась с ним на всю жизнь. После окончания средней школы Шерстобитов поступил в Ленинградское высшее военное командное училище железнодорожных войск, решив пойти по стопам предков по мужской линии.

Ещё будучи курсантом, Шерстобитов принял непосредственное участие в поимке преступника, за что был награждён орденом "За личное мужество". В некоторых источниках указано, что он побывал в нескольких горячих точках и имел боевой опыт, но это неверная информация. После окончания училища лейтенант Шерстобитов поступил на службу инспектором в отдел специальных перевозок Московской железной дороги, который занимался обеспечением перевозок в интересах МВД.

Фото © Facebook / Алексей Шерстобитов

Офицером он пробыл чуть больше двух лет. Вскоре случился распад СССР, а оставшиеся не у дел силовики устремились в бизнес или криминал. Шерстобитов, который незадолго до этого женился и стал отцом, покинул армию в поисках лучшего места. На суде он рассказывал присяжным, что в 90-е его бросили на произвол судьбы, нужно было зарабатывать на жизнь, а всё, что он умел делать хорошо, — это метко стрелять.

Союз силовиков и спортсменов

Поначалу экс-офицер решил попытать счастья в бизнесе, однако с торговыми палатками у него не заладилось. Затем он некоторое время проработал в службе безопасности одной из столичных гостиниц. Шерстобитов всегда тщательно следил за своей физической формой и регулярно посещал тренажёрные залы. В одном из залов в Медведкове он познакомился с двумя его завсегдатаями — Григорием Гусятинским, он же Гриня, и Сергеем Ананьинским по прозвищу Культик.

Новые приятели оказались руководителями медведковской ОПГ, которая в то время уже контролировала часть северо-запада столицы. Особенностью медведковских было то, что они проявляли полное равнодушие к блатной романтике и воровским законам. Они верили в право сильного и старались подбирать себе соответствующих людей. Костяк группировки состоял из спортсменов и бывших силовиков. Сам Гусятинский в советские времена был старшим лейтенантом КГБ, а Ананьинский в 1991 году выиграл чемпионат СССР по пауэрлифтингу.

К моменту их знакомства медведковские уже влились в состав более влиятельной ореховской ОПГ под руководством Сергея Тимофеева, известного как Сильвестр. Поначалу Гусятинский дал новичку место в подконтрольном группировке ЧОПе. Но вскоре, оценив интеллект, спортивную подготовку и прекрасное знание Шерстобитовым стрелкового оружия, ему решили доверить более высокооплачиваемую и ответственную работу.

Киллер номер один

В то время ореховские безжалостно расправлялись с конкурентами, не особенно задумываясь о последствиях. Долго сидеть без работы не приходилось. Правда, новый киллер провалил своё первое дело. Он должен был обстрелять автомобиль бывшего собровца (связанного с одной из ОПГ) из гранатомёта, однако ему удалось только ранить жертву. Тем не менее вскоре он реабилитировался. Гусятинский поручил ему разобраться с Удавом — одним из медведковских, который вышел из-под его контроля и разругался с боссами. Шерстобитов избавился от Удава и нескольких его ближайших соратников и прочно застолбил за собой место штатного киллера.

Отари Квантришвили. Фото © ТАСС / "Спорт-Экспресс"

В апреле 1994 года в Москве произошло одно из самых резонансных заказных убийств 90-х. 5 апреля был убит Отари Квантришвили — один из самых влиятельных криминальных авторитетов страны, незадолго до этого повздоривший с Сильвестром. Исполнителем в этом деле был Шерстобитов. Ореховские подобрали ему квартиру, где он должен был оборудовать огневую точку. Но тот заподозрил неладное и решил, что после убийства работодатели уберут и его, так что выбрал место для стрельбы сам. Когда Отари выходил из Краснопресненских бань со свитой, Лёша-Солдат с чердака дома напротив пустил ему точно в лоб пулю из снайперской винтовки. Опасения Лёши о том, что его устранят, оказались напрасными — разбрасываться столь ценными кадрами бандиты не захотели.

В сентябре того же года был взорван автомобиль с Сильвестром. И среди ореховских началась кровавая война за власть. Быстро сориентировавшиеся в ситуации братья Пылевы вышли на Шерстобитова с предложением устранить Гусятинского, который считался наиболее вероятным кандидатом на пост преемника Сильвестра. Именно Гусятинский в своё время привлёк Солдата к криминальному ремеслу, но сам киллер никаких тёплых чувств к шефу не питал. Гусятинский был застрелен им в Киеве, после чего Пылевы повысили Шерстобитову зарплату (киллер получал не гонорары, а именно ежемесячную зарплату) и позволили "взять в штат" несколько помощников. Ещё в ЧОПе он познакомился с тремя бывшими силовиками, которых взял в свою группу. Среди них были два экс-капитана ГРУ — Чаплыгин и Погорелов (Санчес) и один армейский — Вилков. Группа Шерстобитова была секретной. В банде о ней знали только трое — братья Пылевы (Карлик и Саныч) и Сергей Буторин (Ося). Задания и деньги Лёша-Солдат получал только от них.

Александр Шарапов (Шарап) и Андрей Пылев (Малой). Фото © Facebook / Алексей Шерстобитов

Чаплыгин имел проблемы с алкоголем и вскоре начал представлять опасность не только для группы, но и для всей ОПГ, поскольку он постоянно влипал в неприятные истории, привлекал внимание правоохранителей и не умел держать язык за зубами. От беспокойного Чаплыгина избавились, а вот Погорелов стал правой рукой Шерстобитова. Бывший сотрудник ГРУ по радиоэлектронике конструировал для киллера самодельные прослушивающие устройства, а на досуге ещё и собирал бомбы. Что касается Вилкова, то он занимался организационными вопросами типа подбора одноразовых машин для покушений.

"Только теперь я могу подойти к окну в камере"

Шерстобитов действительно выделялся на фоне остальных наёмников того времени. Он очень тщательно планировал все покушения. Кроме того, у него была своеобразная честь: он брался только за убийства авторитетов, бригадиров и отморозков. Женщины, дети и случайные люди были под запретом. Он долго и тщательно выбирал место и способ убийства, чтобы не пострадали невиновные. Если был малейший риск, он выбирал более трудный вариант. Всё начиналось с подбора оружия, в котором он был фанат. На суде, кстати, он с упоением рассказывал бабушкам-присяжным о нюансах спускового механизма каждого типа оружия, которое брал на дело. Далее шло наблюдение за жертвой, в том числе и при помощи специальных устройств слежения. Тщательно подбирались автомобили, прорабатывались все варианты отхода с места преступления. Сам Шерстобитов конспирировался: носил парики, гримировался, надевал накладные усы и бороду. Зачастую сознательно запутывал следы, оставляя на месте преступления улики, которые поведут следствие по ложному пути. Об уровне киллера говорит такая деталь: когда главарь "орехов" Ося уже сидел в особо охраняемом спецблоке СИЗО "Матросская Тишина" и услышал о задержании Лёши-Солдата, то вздохнул и произнёс: "Только теперь я могу без опасения подойти к окну камеры".

Фото © Facebook / Алексей Шерстобитов

Однако, несмотря на тщательную подготовку, осечки, в том числе и кровавые, случались не один раз. Так, в 1994 году по заказу Сильвестра им был подорван автомобиль вора в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись. В результате взрыва Роспись не пострадал, зато погибла игравшая неподалёку маленькая девочка, а другая получила тяжёлые ранения. В 1997 году по заказу ореховских Шерстобитов заложил бомбу в кафе, где каждое утро проходила сходка конкурентов из измайловской ОПГ. Однако в тот день бандиты пересели за другой столик. В результате взрыва погибла посетительница кафе и два человека пострадали.

В 1999 году Шерстобитов совершил неудачное покушение на главу "Русского золота" Андрея Таранцева. Для этого покушения Погорелов собрал робот из автомата Калашникова, который управлялся дистанционно. Такой же робот был у героя боевика "Шакал" с Брюсом Уиллисом. Это оружие они установили на переднем сиденье тонированного автомобиля ВАЗ-2104 и припарковали его около входа в офис Таранцева. Момент убийства был точно рассчитан: они заметили, что за Таранцевым всегда идёт толпа телохранителей, однако на последней ступеньке лестницы его голова оказывается чуть выше их. Этот момент и решили использовать киллеры. Камера транслировала картинку на удалённый монитор, далее при помощи пульта дистанционного управления приводилось в действие спусковое устройство, которое и должно было сработать по сигналу Шерстобитова. В нужный момент кнопку нажали, но автомат не сработал. Киллеры не рискнули осматривать робот около офиса Таранцева, поэтому собрались уезжать. В этот момент около автомобиля ВАЗ-2104 двигался тяжёлый грузовик, и робот самопроизвольно расстрелял обойму, изрешетив пулями проезжавшую мимо "Волгу". Её водитель был убит шальной пулей, ещё один прохожий получил ранения.

Сделка киллера

В начале нулевых силовики взялись за ореховских. Тогда ещё Генпрокуратура Москвы и МУР создали совместный спецотдел, который разрабатывал эту группировку. За несколько лет за решёткой оказались практически все значимые фигуры группировки. Шерстобитов был одним из последних, кому удавалось скрываться. Неуловимым киллера делала его крайняя осторожность. Он старался не светиться и поддерживал контакты лишь с несколькими людьми. Ещё одним фактором стало то, что ещё в 90-е годы он предусмотрительно раздобыл несколько поддельных паспортов на разные имена.

В 2002 году на Украине был задержан Олег Пылев. После экстрадиции он сообщил следователям, что исполнителем ряда резонансных заказных убийств был Лёша-Солдат. Следователи и раньше слышали это прозвище, но никто из участников банды не знал о нём ничего. Возникло подозрение, что это мифическая фигура, на которую главари хотят скинуть свои убийства.

Вопреки распространённой на некоторых сайтах информации, согласно которой в начале нулевых Шерстобитов завязал с прошлым и стал неприметным штукатуром, это не совсем так. Связей с криминалом он до конца не оборвал — что его и сгубило. В 2005 году у оперативников МУРа, занимавшихся делом о рейдерском конфликте вокруг столичного НПО "Физика", появилась информация о причастности к этому делу уцелевших ореховских. Зная, какими методами работают бандиты, сыщики решили задержать рейдеров до того, как начнутся убийства.

Фото © ТАСС / Юрий Машков

В феврале 2006 года по этому делу был задержан некий Алексей Кузьмин (оказалось, что киллер, ранее живший по поддельному паспорту на имя Соколова, заключил фиктивный брак с некой Кузьминой и взял её фамилию, легально получив новый паспорт). На первом же допросе он внезапно заявил, что и есть тот самый Лёша-Солдат — полумифический киллер из нулевых. Объяснил, что устал бегать и хочет раз и навсегда разобраться с грехами прошлого. Киллер предложил силовикам сделку: он рассказывает всё, что знает про ореховско-медведковскую ОПГ, а ему за это не дадут пожизненный срок. Шерстобитов признался в совершении двенадцати убийств и покушений. Среди них были и самые резонансные преступления своего времени: убийства Квантришвили, Гусятинского, владельца клуба Dolls Глоцера, покушение на Таранцева и т.д.

В сентябре 2008 года состоялся суд с участием присяжных. Один из самых кровавых наёмных убийц в российской истории оказался привлекательным мужчиной в хорошей физической форме, спокойным и даже слегка застенчивым. Он говорил о том, что по молодости ошибся, что его попутали лихие времена, что большинство его жертв сами были преступниками, на руках которых крови едва ли не больше, чем на нём. Шерстобитов уверял, что всегда старался избегать случайных жертв и порой даже отказывался от выполнения некоторых заказов, чтобы не погибли посторонние. То, что иногда такое всё же случалось, он объяснял техническими накладками сложных устройств. Киллер просил дать ему второй шанс и возможность исправить ошибки прошлого. Шерстобитов сумел произвести впечатление на присяжных, которые почти все были сердобольными пенсионерами. Его признали виновным, но заслуживающим снисхождения. В итоге он получил лишь 23 года.

С женой Мариной. Фото © Facebook / Алексей Шерстобитов