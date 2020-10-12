Главу Минздрава Иркутской области вызвали в СКР по делу о закупке средств защиты для врачей

В Иркутской области регионального министра здравоохранения Наталию Ледяеву вызвали на допрос по делу о мошенничестве и закупке нелицензированных средств защиты для врачей одного из медучреждений весной текущего года. Как сообщил источник Лайфа, ущерб составил приблизительно 9,9 миллиона рублей.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что главу местного Минздрава задержали, однако Лайфу эту информацию опровергли, отметив, что чиновницу допросили в качестве свидетеля. Пока фигуранты дела не определены.
Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?Сына экс-главы Иркутской области Левченко задержали за махинации с лифтами на 185 миллионов рублей. Однако у семьи "народного" политика есть и другие коррупционные грехи. В историях, которые могут стать эпизодами уголовного дела, разбирался Лайф.
Лайф сообщал об аресте топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, который, по данным следствия, причастен к хищению 842 миллионов рублей. По версии защитника банкира, уголовное преследование его клиента имеет заказной характер.
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