Главу Минздрава Иркутской области вызвали в СКР по делу о закупке средств защиты для врачей

Семейный подряд. Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий? Сына экс-главы Иркутской области Левченко задержали за махинации с лифтами на 185 миллионов рублей. Однако у семьи "народного" политика есть и другие коррупционные грехи. В историях, которые могут стать эпизодами уголовного дела, разбирался Лайф.