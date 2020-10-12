"Я не сумасшедший какой-то Наполеон!" Доцент Соколов устроил очередную истерику в суде

Видео © Трансляция из зала суда

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, устроил очередную истерику в зале суда. На этот раз, по словам историка, ему не дали рассказать о себе, постоянно перебивая его выступление.

— Меня перебивают. Это незаконно. Я хочу рассказать про свою личность. <...> Я хочу дать эти показания, я хочу рассказать, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон, не психопат какой-то, а автор 110 научных статей, 17 монографий, человек, которого награждал президент Франции, — сказал доцент.

После этих слов Соколов сел на скамью подсудимых, но тут же сорвался с неё и закричал на присутствующих в зале. После объявления перерыва историк попросил принести ему лекарства для сердца, которые находились среди его личных вещей.