Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Я не сумасшедший какой-то Наполеон!" Доцент Соколов устроил очередную истерику в суде

После нервного срыва он попросил лекарства для сердца.

880

Видео © Трансляция из зала суда

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, устроил очередную истерику в зале суда. На этот раз, по словам историка, ему не дали рассказать о себе, постоянно перебивая его выступление.

Меня перебивают. Это незаконно. Я хочу рассказать про свою личность. <...> Я хочу дать эти показания, я хочу рассказать, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон, не психопат какой-то, а автор 110 научных статей, 17 монографий, человек, которого награждал президент Франции, — сказал доцент.

"Стала похожа на ведьму". Доцент-расчленитель Соколов рассказал подробности убийства аспирантки

Историк уверяет, что он случайно выстрелил из ружья и попал в голову возлюбленной.

После этих слов Соколов сел на скамью подсудимых, но тут же сорвался с неё и закричал на присутствующих в зале. После объявления перерыва историк попросил принести ему лекарства для сердца, которые находились среди его личных вещей.

Ранее на сегодняшнем заседании суда Олег Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко, а также сознался в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Выбор редакции

"Стою на берегу и понимаю, что страшное произошло". Доцент Соколов рассказал, как убивал аспирантку

сегодня в 12:56

Доцент-расчленитель Соколов признал вину

сегодня в 10:03

В Ассоциации родительских комитетов не поддержали инициативу о выплате пособий на каникулах

сегодня в 12:53

"А это точно по сценарию?" Подписчики осудили Кристину Асмус за провокационный снимок

сегодня в 12:33

Плющенко вчистую переиграл Тутберидзе в Москве. На пьедестал залез даже Гном Гномыч

сегодня в 12:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.