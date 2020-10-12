В ЕС назвали условие введения санкций против Лукашенко

Главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС. В Брюсселе пригрозили "ограничительными мерами в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц" республики, если ситуация в ней не улучшится.
Почему Запад ввёл санкции против 40 чиновников Белоруссии, но "забыл" про ЛукашенкоПолитолог Дмитрий Родионов — о сложностях, возникающих у европейских политиков при выборе легитимного президента Белоруссии.
- Совет решительно осуждает насилие, применённое белорусскими властями против мирных демонстрантов, и призывает освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политических заключённых, - говорится в заявлении.
Россия поддержала ответные санкции Белоруссии против ЕСМосква призвала страны Запада задуматься о возможных последствиях.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл санкции против официальных лиц Белоруссии, которые, по его мнению, ответственны за ситуацию в стране после выборов 9 августа. Тогда с результатом 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. К слову, самого политика в чёрном списке не оказалось.
Напомним, что Великобритания и Канада уже ввели санкции против Лукашенко и его окружения. Но к ним не присоединились США, так как Вашингтон пожелал объединить усилия с Брюсселем.
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