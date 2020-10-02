Почему Запад ввёл санкции против 40 чиновников Белоруссии, но "забыл" про Лукашенко

Страны ЕС наконец-то смогли согласовать общеевропейские санкции против Белоруссии за якобы фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране. Напомню, этого долго не удавалось сделать из-за позиции Кипра, который сделал всю процедуру заложницей своего требования ужесточения мер по отношению к Турции.

В итоге многие европейские политики заговорили о том, что каждая страна будет самостоятельно вводить санкции, как это сделали на днях Великобритания и Канада, запретив президенту Белоруссии, его сыну и ряду высокопоставленных чиновников въезд и возможность транзакций через свои банки.

Ещё раньше, в конце лета, санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. И вот вчера лёд тронулся и в Брюсселе — несговорчивый Кипр удалось сломить, и Евросоюз согласовал общеевропейские санкции.

Одно только непонятно. Сообщается, что ограничения коснутся порядка 40 белорусских чиновников. Но в списке нет самого Александра Лукашенко. И это ключевое отличие европейских санкций от канадских, британских и прибалтийских.

Вот возьмём слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который всегда был одним из наиболее горячих сторонников санкций против властей Белоруссии. Послушайте, что он говорит теперь: введение санкций против Лукашенко означало бы отказ от диалога с ним.

По словам французского президента, Евросоюзу важно вовлечь белорусского лидера в переговоры. Однако если это не получится сделать, то Лукашенко рискует оказаться в санкционном списке. — ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключённых, особенно бывших кандидатов в президенты, — заявил он.

Думаю, такой же позиции стоит ожидать и от США, которые ранее не поддержали действия Великобритании и Канады, заявив, что у них уже готов санкционный пакет, но они хотели бы дождаться решения вопроса в Евросоюзе.

Напомню, ранее в США также заявляли о непризнании Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Но вот почему-то госсекретарь Майк Помпео ушёл от ответа на прямой вопрос о признании президентом проигравшего кандидата Светланы Тихановской.

При этом, по его словам, Лукашенко "сам себя привёл к присяге", что "не имеет никакого смысла". Получается, Штаты пока не знают, кого они признают президентом Белоруссии, или знают, но почему-то не говорят об этом.

А ведь кого-то одного признать необходимо, иначе надо разрывать отношения. Ведь нельзя сохранять их со страной, власти которой ты не признаёшь. Как, например, послы будут вручать верительные грамоты нелегитимному президенту? Или одно, или другое. Нельзя быть наполовину беременной.

Впрочем, наполовину беременными сегодня пытаются быть все страны коллективного Запада. В той же Польше вон тоже заявляли, что поддерживают дипломатические отношения с Белоруссией и не намерены их разрывать, несмотря на то, что Варшава не признаёт Александра Лукашенко легитимным лидером.

В переводе с языка дипломатической эквилибристики на нормальный это означает, что страны Запада будут делать вид, что не замечают Лукашенко, но общаться с ним всё равно будут, хоть и не напрямую, о чём и говорит факт невключения его в санкционные списки. И, похоже, там очень хорошо понимают, что "революции" в Белоруссии не получилось, варианты побега Лукашенко в Москву или отправки в Гаагу уже не рассматриваются, и с этим придётся жить.

Об этом ранее говорил ещё глава европейской дипломатии Жозеп Боррель — что Евросоюз не признаёт Лукашенко легитимным президентом, но признаёт "реальное положение дел", и с Лукашенко ему придётся работать.

Вон Мадуро не признали, ввели санкции (причём не только персональные), контакты прекратили. Но с Белоруссией это не прокатило, слишком выгодные связи, чтобы их так просто обрывать. И бензин у Лукашенко Европа не спешит отказываться покупать…

А что же США, которые в своё время признали президентом Венесуэлы узурпатора Гуайдо, который в отличие от Тихановской даже в выборах не участвовал, так ещё и пол-Европы заставили его признать? Почему они сейчас молчат в тряпочку?

Дело в том, что и США, и Европе необходимо сохранять хоть какие-то рычаги влияния на Минск посредством диалога. Да и санкциями они не добьются ничего — только оттолкнут Лукашенко в объятия Кремля уже окончательно. Тогда может сбыться кошмар натовских военных — российская военная база в Белоруссии, — сегодня по этому поводу американские СМИ уже бьют тревогу. В общем, этого допустить нельзя. Но и признать Батьку тоже нельзя — это будет для Запада полной потерей лица. Так что будут пытаться юлить.

Впрочем, Батька уже начал отвечать. В МИД Белоруссии заявили, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС. По словам дипломатов, "дальнейшая раскрутка "санкционного маховика" может привести к ещё более серьёзным последствиям, например выходу Белоруссии из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".