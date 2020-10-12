В Ассоциации родительских комитетов не поддержали инициативу о выплате пособий на каникулах

Выплачивать пособия родителям, чьи дети находятся на каникулах из-за коронавируса, нецелесообразно. Об этом в беседе с Лайфом заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. По её мнению, сейчас ситуация не настолько серьёзная, чтобы родители нуждались в дополнительной финансовой поддержке. Леткова не считает увеличенные школьные каникулы достаточным основанием для выплат родителям.

— Мы все понимаем, что ситуация непростая, и эпидемиологически она тоже непростая, поэтому действительно важно вовремя оказать поддержку семьям, когда это будет необходимо. Ведь могут быть приняты меры изоляции, и дети могут быть переведены на дистанционку — никто не может ничего исключить сейчас. Я думаю, пособие нужно будет тогда платить, — считает Леткова.

По её мнению, сложный период в эпидемиологической ситуации необходимо пройти "без популистских предложений" и отнестись к происходящему со всей ответственностью. Леткова также предложила мыслить по-государственному и не думать о политических амбициях.

— Я думаю, в случае если действительно возникнет какая-то проблема, государство окажет помощь. Но сейчас её нет, и делать её на ровном месте я не вижу смысла. Одно дело, когда дети на неделю позже с каникул вернутся в школу, а другое дело, когда и дети дома, и родители не работают, и им жить не на что, — отметила Леткова.

Того же мнения придерживается доцент кафедры социологии и медицины ПМГУ имени Сеченова Ольга Лебедь. По её словам, с финансовой точки зрения предложение ввести пособия для родителей имеют смысл, однако на практике такие меры могут способствовать социальному бездействию со стороны граждан.

— Мы только отошли в госпрограмме от позиции помощи к позиции поддержки, чтобы люди при помощи государства сами напрягались и действовали. А нынешние пособия и выплаты — они, конечно, никому не мешают, но насколько они приучают к бездействию — это уже вопрос открытый, — подчеркнула Лебедь.

Напомним, с инициативой о дополнительных выплатах родителям выступил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его задумке, пособия должны выплачиваться родителям школьников до 14 лет, находящихся на дистанционном обучении или каникулах из-за коронавируса.