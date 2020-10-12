Бодипозитив убивает? Эксперты объяснили, почему россияне так быстро толстеют

Более 60% россиян имеют избыточный вес, а у 25% из них диагностировано ожирение, что, по данным Роспотребнадзора, в два раза больше, чем восемь лет назад. Эксперты объяснили в беседе с News.ru, почему количество полных людей стремительно увеличивается.
В первую очередь болезнь может развиться из-за недостатка движения, так как сейчас людям доступен разнообразный транспорт — даже на прогулках используются электросамокаты. Свою роль играет также пропаганда "неправильного" бодипозитива, считает врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев.
— Вместо социальной рекламы, направленной на борьбу с ожирением, мы видим широкомасштабные рекламные кампании ведущих брендов, направленные на поддержку людей с лишним весом. А параллельно из рекламы убирают пропаганду красивых и спортивных тел, — отметил он.
Кроме того, считает доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова, на набор веса значительно влияет расстройство пищевого поведения, когда люди едят не из-за голода, а потому что хотят получить заряд положительных эмоций или убить скуку. Эксперт подчеркнула, что у некоторых есть генетическая предрасположенность к ожирению, поэтому им стоит тщательно следить за своим питанием.
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При этом ожирение влияет не только на внешний вид человека, но и является "спусковым крючком" для многих серьёзных заболеваний, которые могут осложняться вплоть до летального исхода. В том числе лишний вес является фактором риска для тяжёлого течения коронавируса. Но в первую очередь чрезмерная полнота осложняется гипертонией, атеросклерозом, диабетом, онкозаболеваниями, а также негативно влияет на опорно-двигательный аппарат.
В преддверии зимы Калинчев отмечает, что в это время года нужно более пристально следить за своим рационом, так как потребность в калориях увеличится из-за больших потерь энергии на обогрев тела.
Ранее Лайф рассказывал о трёх продуктах, которые позволяют быстрее похудеть. Кроме того, врач рассказал, от чего в своём рационе стоит отказаться, чтобы не набрать вес.
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