Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч после претензий Роспотребнадзора

Тушинский суд Москвы вынес решение оштрафовать футбольный "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение эпидемиологических норм в матче РПЛ против "Зенита" (несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок). Приостанавливать деятельность клуба и стадиона не стали.

Напомним, что также клуб подозревали в превышении числа зрителей на стадионе. По официальным данным от "Спартака", игру посетило 17 150 зрителей, по информации Роспотребнадзора, болельщиков было 20 700 при максимальной загрузке 45 тысяч.