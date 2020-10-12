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Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч после претензий Роспотребнадзора

Клуб не собирается обжаловать решение суда.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Тушинский суд Москвы вынес решение оштрафовать футбольный "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушение эпидемиологических норм в матче РПЛ против "Зенита" (несоблюдение социальной дистанции и отсутствие масок). Приостанавливать деятельность клуба и стадиона не стали.

Напомним, что также клуб подозревали в превышении числа зрителей на стадионе. По официальным данным от "Спартака", игру посетило 17 150 зрителей, по информации Роспотребнадзора, болельщиков было 20 700 при максимальной загрузке 45 тысяч.

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