Коронавирус и травмы вновь помешали Черчесову. Как Россия выжила в матче с Турцией

Матч Россия — Турция, который завершился ничьей, оставил двоякое впечатление. Наша команда хорошо провела первый тайм, смогла обуздать соперника, но полностью провалила вторые 45 минут. Конечно, поблажки сборной можно сделать из-за непростой ситуации, в которой команда Черчесова оказалась в сентябре. Сразу три человека были в срочном порядке изолированы из-за сомнительных тестов на коронавирусную инфекцию. Это Маринато Гильерме, Георгий Джикия и Марио Фернандес. Причём последний выбыл накануне встречи с Турцией. И это ещё одна существенная потеря в обороне. Предыдущий контрольный матч со Швецией показал, что в центре защиты без Джикии всё очень плохо. Кутепов совершал кучу ошибок, а Кудряшов один не справлялся. Сегодня мы увидели в защите Жиркова, Кудряшова, Семёнова и Караваева.

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— Фернандес и Джикия — последние потери, но если брать в целом, то это ещё и Баринов, Миранчук, Головин. Команда отреагировала на потери хорошо: была цельной, по ходу матча вариативность уменьшается, но мы старались сделать так, чтобы она была сбалансирована, — отметил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Экстренно в сборную был вызван из молодёжки вратарь Матвей Сафонов. То, что мы увидим в воротах Антона Шунина, ожидалось. Но если бы он, не дай бог, получил травму, то кто бы сыграл? Сослан Джанаев игру со Швецией провалил. Вообще, проблемы у команды Черчесова есть на каждой линии.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что результат матча оказался закономерным.

— Мы, конечно, ожидали, что турецкая команда по сравнению с прошлыми матчами прибавит. Их предыдущая игра с Германией (3:3) это подтвердила. Сегодня на поле была совершенно другая команда — не та, которая была месяц назад. Они значительно прибавили в командной игре, — отметил Черчесов на послематчевой пресс-конференции. — Думаю, что матч понравился всем, кто смотрел. Мы настраивались только на победу, но нужно быть объективными: результат закономерен. В перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили игру Турции, нам не удалось поддержать темп первого тайма.

На стадионе действовали строгие правила безопасности в связи с коронавирусом. Перед игрой нужно было пройти через специальный дезинфицирующий коридор. Видео © LIFE

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, который очень эмоционально вёл себя во время матча, постоянно подпрыгивая с места и размахивая руками, на пресс-конференции отметил, что его команда заслужила победу.

— Мы хорошо изучили сборную России, но у нас не получилось подхватить темп в первом тайме. Уже во втором тайме мы забили гол, хорошо действовали на поле. Мы потеряли два очка. Но смогли заработать одно очко, что уже неплохо. Хочу сказать спасибо своим игрокам, у нас это уже третий матч подряд на выезде, ещё и играем в позднее время, — отметил наставник турецкой сборной.

Миранчук — новый лидер сборной

Единственное "светлое пятно" в команде — это Антон Миранчук. Он забивает уже во втором матче подряд, креативит на поле и бьётся до последнего. Не зря его признали лучшим игроком встречи Россия — Турция.

— В первом тайме проблемы были только с реализацией. Мы провели хороший тайм, создали моменты. Нам немного не повезло, но это футбол. Надо работать дальше, — сказал в эфире телеканала "Матч премьер" Антон сразу после игры. — Во втором тайме мы потеряли инициативу. Бывает, что такие мелкие моменты разрушают игру. Посмотрим ещё игру, сделаем выводы и будем исправлять ошибки.

Правда, Черчесов во втором тайме (на 70-й минуте) был вынужден заменить Миранчука. Как признался сам тренер, Антон должен был отыграть весь матч, но нападающий получил повреждение и у него появилась гематома.

Лидерство сборной России

Турнирное положение:

Россия — 7 очков (3 игры). Венгрия — 6 (3). Турция — 2 (3). Сербия — 1 (3).