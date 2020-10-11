Коронавирус и травмы вновь помешали Черчесову. Как Россия выжила в матче с Турцией

Матч Россия — Турция, который завершился ничьей, оставил двоякое впечатление. Наша команда хорошо провела первый тайм, смогла обуздать соперника, но полностью провалила вторые 45 минут. Конечно, поблажки сборной можно сделать из-за непростой ситуации, в которой команда Черчесова оказалась в сентябре. Сразу три человека были в срочном порядке изолированы из-за сомнительных тестов на коронавирусную инфекцию. Это Маринато Гильерме, Георгий Джикия и Марио Фернандес. Причём последний выбыл накануне встречи с Турцией. И это ещё одна существенная потеря в обороне. Предыдущий контрольный матч со Швецией показал, что в центре защиты без Джикии всё очень плохо. Кутепов совершал кучу ошибок, а Кудряшов один не справлялся. Сегодня мы увидели в защите Жиркова, Кудряшова, Семёнова и Караваева.
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— Фернандес и Джикия — последние потери, но если брать в целом, то это ещё и Баринов, Миранчук, Головин. Команда отреагировала на потери хорошо: была цельной, по ходу матча вариативность уменьшается, но мы старались сделать так, чтобы она была сбалансирована, — отметил Черчесов на послематчевой пресс-конференции.
Экстренно в сборную был вызван из молодёжки вратарь Матвей Сафонов. То, что мы увидим в воротах Антона Шунина, ожидалось. Но если бы он, не дай бог, получил травму, то кто бы сыграл? Сослан Джанаев игру со Швецией провалил. Вообще, проблемы у команды Черчесова есть на каждой линии.
Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге нацийВ Москве на стадионе "Динамо" подопечные Черчесова разошлись миром с гостями из Турции — 1:1.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что результат матча оказался закономерным.
— Мы, конечно, ожидали, что турецкая команда по сравнению с прошлыми матчами прибавит. Их предыдущая игра с Германией (3:3) это подтвердила. Сегодня на поле была совершенно другая команда — не та, которая была месяц назад. Они значительно прибавили в командной игре, — отметил Черчесов на послематчевой пресс-конференции. — Думаю, что матч понравился всем, кто смотрел. Мы настраивались только на победу, но нужно быть объективными: результат закономерен. В перерыве мой коллега сделал замены, которые усилили игру Турции, нам не удалось поддержать темп первого тайма.
На стадионе действовали строгие правила безопасности в связи с коронавирусом. Перед игрой нужно было пройти через специальный дезинфицирующий коридор. Видео © LIFE
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, который очень эмоционально вёл себя во время матча, постоянно подпрыгивая с места и размахивая руками, на пресс-конференции отметил, что его команда заслужила победу.
— Мы хорошо изучили сборную России, но у нас не получилось подхватить темп в первом тайме. Уже во втором тайме мы забили гол, хорошо действовали на поле. Мы потеряли два очка. Но смогли заработать одно очко, что уже неплохо. Хочу сказать спасибо своим игрокам, у нас это уже третий матч подряд на выезде, ещё и играем в позднее время, — отметил наставник турецкой сборной.
Миранчук — новый лидер сборной
Лучший и в клубе, и в сборной. Миранчук готов уехать за братом в Европу?Алексей Миранчук уже месяц как уехал в Европу, но в России по нему скучать некогда. Антон очень быстро сумел заменить брата и в клубе, и в сборной. Скоро и он покинет "Локомотив"?
Единственное "светлое пятно" в команде — это Антон Миранчук. Он забивает уже во втором матче подряд, креативит на поле и бьётся до последнего. Не зря его признали лучшим игроком встречи Россия — Турция.
— В первом тайме проблемы были только с реализацией. Мы провели хороший тайм, создали моменты. Нам немного не повезло, но это футбол. Надо работать дальше, — сказал в эфире телеканала "Матч премьер" Антон сразу после игры. — Во втором тайме мы потеряли инициативу. Бывает, что такие мелкие моменты разрушают игру. Посмотрим ещё игру, сделаем выводы и будем исправлять ошибки.
Антон Миранчук – лучший игрок матча по версии болельщиков в голосовании @mirpaycard.#СборнаяРоссии #НашиПарни pic.twitter.com/gOZF1higUd— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2020
Правда, Черчесов во втором тайме (на 70-й минуте) был вынужден заменить Миранчука. Как признался сам тренер, Антон должен был отыграть весь матч, но нападающий получил повреждение и у него появилась гематома.
Лидерство сборной России
Турнирное положение:
- Россия — 7 очков (3 игры).
- Венгрия — 6 (3).
- Турция — 2 (3).
- Сербия — 1 (3).
Несмотря на все проблемы, после трёх туров наша команда продолжает лидировать в лиге В. Ближайший преследователь — это Венгрия. И матч с этой сборной нас ждёт уже через несколько дней — 14 октября в Москве на "ВТБ-арене". Эта встреча не только завершит сентябрьский сбор, но и определит лидера группы до следующего цикла игр. Надеемся, что наша команда сделает выводы и сможет порадовать болельщиков.
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