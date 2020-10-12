Плющенко вчистую переиграл Тутберидзе в Москве. На пьедестал залез даже Гном Гномыч

Евгений Плющенко и его "Ангелы" наконец-то взялись за дело. До этого вся война с командой Этери Тутберидзе протекала исключительно в информационном пространстве: взаимные уколы, обвинения в грязной игре, слитые переписки и дерзкие пародии с недвусмысленными намёками. Но несмотря на все препятствия, связанные с пандемией коронавируса, сезон в фигурном катании всё-таки начинает раскачиваться, а значит, баталии перемещаются из "Инстаграма" на лёд. И в первой очной битве Плющенко уделал Тутберидзе — для кого-то это стало неожиданностью, а кто-то не верил в иной исход.

Да, формально фигуристы из "Хрустального" и "Ангелов Плющенко" в этом сезоне уже соревновались, но это был турнир среди совсем юных спортсменов и самих тренеров-хедлайнеров там подменяли помощники. На этапе Кубка России в Москве же впервые всё было по-взрослому: перешедшая к Плющенко Александра Трусова против новых юных звёзд Тутберидзе — Камилы Валиевой и Дарьи Усачёвой, которые формально ещё являются юниорками, но их уровень уже позволяет выступать среди признанных мастеров. Если бы не давняя травма спины, Евгения Медведева в силу своего статуса легко бы перетянула всё внимание на себя, но в её отсутствие главная интрига соревнований была отнюдь не сентиментальной, а чисто спортивной.

У Плющенко есть не только супердевочки

Первый удар Плющенко нанёс ещё до начала развязки женского турнира. В соревнованиях у мужчин лучшим стал Артём Ковалёв — 17-летний представитель "Ангелов", который побеждает на втором этапе Кубка России подряд и совершенно неожиданно становится лицом мужского фигурного катания страны. Пока одни фавориты лечатся, а другие ошибаются, именно Ковалёв показывает стабильно высокий уровень.

Но даже несмотря на то, что Плющенко сам вышел из мужского одиночного, сейчас для него в приоритете женщины. Ведь Ковалёв при всех его заслугах и прославлении академии — всё-таки ученик Александра Волкова. А вот Александра Трусова — теперь личный проект самого Плющенко: он её захантил и намерен развивать.

Трусова наконец-то выиграла, но снова падала

Русская ракета, как Трусову называли в прошлом сезоне, теперь предстаёт совершенно в ином образе. У Плющенко она пытается показать лирическую сторону своего характера, что выражается и в соответствующих программах — больше никакой агрессивной "Игры престолов", а нежная и пронзительная мелодия. Однако многие посчитали, что Александре такой образ не очень подходит. Впрочем, саму фигуристку традиционно больше волновали прыжки: она наконец-то освоила многострадальный тройной аксель — единственный прыжок, который ей раньше совсем никак не давался.

Однако без ошибок не обошлось, и после короткой программы Трусова почти на десять баллов отстала от первого места. Плющенко был в ярости.

Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца! Твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает! Евгений Плющенко

Судейство на этапе Кубка России в Москве вообще вызвало много вопросов. Тут и оценки Трусовой, и почти мировой рекорд Валиевой без тройного акселя, и второе место Александра Самарина без четверных прыжков, а ещё гигантская разница между очень похожими прокатами Дарьи Усачёвой и Станиславы Константиновой. Дошло даже до того, что трибуны начали свистеть в адрес судейского корпуса и кричать всякие гадости. Подумать только, а ведь это только Кубок России! Что же будет дальше?

Но исход соревнований, к счастью для всех, решили не судьи, а сами фигуристки. Кто-то считает, что Трусова с Плющенко сделала шаг вперёд, кто-то — что стала кататься хуже. Но если смотреть исключительно на факты, то с ней произошла ровно та же штука, что и на протяжении всего прошлого сезона: Александра в очередной раз заявила гораздо больше, чем в итоге смогла прыгнуть. Но даже двух чистых четверных прыжков Трусовой хватило не только, чтобы отыграть десятибалльное отставание от первого места, но и обеспечить себе золотую медаль с мини-отрывом.

Как итог — долгожданная золотая медаль Трусовой и тотальное превосходство "Ангелов Плющенко", выигравших и мужской, и женский турниры. На первой ступени пьедестала почёта нашлось место даже для семилетнего сына Плющенко по прозвищу Гном Гномыч, для которого реальная победительница турнира по сути оказалась лишь фоном.

Получается, Плющенко — гениальный тренер?

Победа Трусовой и Плющенко — это несомненно колокол перемен в нашем фигурном катании. Но говорить о том, что как тренер Евгений Викторович теперь на голову выше Этери Тутберидзе, в корне не верно. Плющенко только начинает свой тренерский путь, и его главные победы, конечно, впереди. Хотя такой старт для самого наставника был очень важен, и он восторга не скрывал, даже заигрывая с публикой.

кибербуллинг вышел на новый уровень pic.twitter.com/W5QuMQsNVK — кварта ☽ (@kvaxell) October 11, 2020

И тут есть два нюанса. Во-первых, в комментариях и к посту команды Тутберидзе, и к посту самого Плющенко все болельщики поздравляли именно "Хрустальный" с полным пьедесталом, ведь Александра Трусова у нового тренера без году неделю.

Во-вторых, при всём уважении к Русской ракете это её заслуга лишь отчасти. Ведь если бы она идеально разобралась со своим контентом — вопросов бы не было. Но Трусова снова не справилась с прыжками, и её спасло только то, что её главная соперница переволновалась ещё сильнее. Камила Валиева впервые принимала участие во взрослых соревнованиях и после короткой программы лидировала с громадным отрывом.

Давление было со всех сторон: на открытых прокатах она по сути заменяла Алину Загитову, здесь — Евгению Медведеву, судьи чуть не нарисовали ей мировой рекорд, Тутберидзе с её помощью наверняка хотела поставить на место Плющенко. Да и вообще, 14-летнюю девочку заочно называют чемпионкой ближайшей Олимпиады, а она ещё даже из юниоров не вышла. Конечно, юная фигуристка не выдержала: упала с двух прыжков, растеряла всё своё преимущество и вообще чудом сохранила второе место (отрыв от третьего — полбалла). А после проката с трудом сдерживала слёзы.

Валиева сама стала главным своим критиком после ошибок. Если падение с четверного прыжка хоть и болезненно, но не так страшно, по сути, ведь считаные фигуристки в мире могут исполнять такие элементы, то вот сорванный тройной лутц Камилу жутко расстроил. Ошибку на прыжке, который обычно получается без проблем, можно объяснить только одним — тем самым многосторонним давлением.

Упасть с тройного лутца — для меня это из ряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца — это не для выступления по мастерам Камила Валиева

Эта ситуация в очередной раз дала понять, что заранее короновать юных гениев слишком опасно: даже прыгая четверные, они ещё слишком уязвимы психологически, а укрепить нервы может помочь только опыт, и Валиевой только предстоит его набираться. Что касается Трусовой и Плющенко, почивать на лаврах тоже рано, ведь, например, в заочной битве с Анной Щербаковой она всё ещё позади, да и со своим контентом нужно разбираться.

Однако, если оставить эмоции за скобками, получается весьма любопытный факт: впервые за 20 с половиной месяцев (то есть с января 2019-го) команда Тутберидзе не выиграла старт, в котором принимала участие. После поражения Алины Загитовой на чемпионате Европы — 2019 последовала череда из 14 турниров, где фигуристкам "Хрустального" не было равных: от предсезонных турниров до финала Гран-при и чемпионата мира. Теперь эта гегемония прервана, пусть и бывшей ученицей Этери Георгиевны. Надолго ли?

Кубок России по фигурному катанию Второй этап, Москва