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Зрители сняли, как пьяная Бузова прыгнула прямо на них во время концерта в московском гей-клубе

Артистка не даёт заскучать своей аудитории.

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Скриншот © Telegram / Yobajur, Instagram / poltavskihh

34-летняя Ольга Бузова отыграла очередной концерт. На этот раз в качестве локации выступил один из столичных гей-клубов. И публика встретила певицу очень тепло. Артистка настолько вдохновилась приёмом, что в какой-то момент решила прыгнуть в толпу под радостные крики. Зрители не подвели: безрассудную исполнительницу с лёгкостью поймали, а её тело в откровенной одежде стремились потрогать десятки рук. Происходящее успели заснять с самых пикантных ракурсов.

Видео © Telegram / Yobajur, "Немалахов", Instagram / poltavskihh

Также Ольга сопроводила своё выступление жаркими танцами и эротическими жестами и пообщалась с публикой. Однако зрители заметили, что у развеселившейся певицы слегка заплетался язык, поэтому они решили, что ведущая "Дома-2" была подшофе, пишет телеграм-канал Yobajur. А пользователи в комментариях и вовсе сочли выступление артистки развратом. Однако многие остались в восторге, отмечая под видео, что Бузова для них "лучшая".

Видео © Telegram / Yobajur

Пьяная

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Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Дрова


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Разврат один


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Ольга Бузова — певица и актриса родом из Санкт-Петербурга, экс-участница, а теперь ведущая "Дома-2". Сейчас Ольга также участвует в шоу "Ледниковый период", где её партнёром стал олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв.

Пьяная Бузова опозорилась на лобном месте "Дома-2", с трудом выговаривая текст

Ведущая позже призналась, что появилась в эфире "с ярким блеском в глазах".

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