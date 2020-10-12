В Иркутске полицейские задержали 15-летнюю школьницу "в стиле Джорджа Флойда" — видео

Жёсткое задержание школьницы в Иркутске

Посетители спортивного магазина в Иркутске сняли на видео жёсткое задержание школьницы. По данным СМИ, 15-летняя нарушительница попыталась на спор украсть носки по цене 990 рублей. Момент кражи заметил охранник и вызвал полицию. Что происходило дальше, видно на этих кадрах: на школьницу пытаются надеть наручники, та сопротивляется, и один из стражей порядка применяет в отношении неё приём, похожий на тот, который убил Джорджа Флойда. Девушка при этом кричит, что ей больно, просит убрать колено с её головы и жалуется, что ничего не слышит и не может пошевелиться.

Ролик уже прокомментировали в полиции. Руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Иркутской области Герман Струглин утверждает, что опубликованные в соцсетях кадры "не отражают всю картину произошедшего". По его словам, во время задержания девушка оскорбила полицейского и ударила его по лицу, именно поэтому на неё было решено надеть наручники.

— Она полицейскому говорит: "Заткнись!", говорит: "Это мои права, ты меня ограничиваешь в моих правах, отстань от меня", — приводит слова представителя ведомства "Говорит Москва".

В полиции также пояснили, что у задержанной нарушительницы были двое 16-летних "сообщников", которые "на слабо" насобирали "целый пакет вещей" и "не совсем серьёзно воспринимали эту ситуацию".

По данным портала Readovka, полиция намерена завести дело о краже. Также в отношении девушки проводят проверку о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК).