"Белоруссию пытаются ввергнуть в хаос 90-х". МВД готово применить боевое оружие против протестующих

Белорусские силовики для сохранения порядка и подавления протестов могут начать применять боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич.

— Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В качестве примера он привёл воскресные акции демонстрантов в Минске. По словам Казакевича, днём в правоохранителей летели бутылки, камни, ножи и заточки, а к вечеру — баррикады и горящие покрышки.

— Ничего общего с гражданским протестом это не имеет. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов. Очевидно, что Белоруссию пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции, — добавил Казакевич.