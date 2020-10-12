Проказы черепашек-ниндзя? В Москве-реке заметили кислотно-зелёные потоки — видео

В центре столицы очевидцы обратили внимание на потоки воды кислотно-зелёного цвета, которые "впадают" в Москву-реку из одного из водостоков в стенках, укрепляющих берега. Необычное явление обнаружили на Пречистенской набережной недалеко от Новой Третьяковки.

Реки в России в этом году часто удивляют людей необычным цветом и содержанием опасных веществ, что не проходит бесследно для природы. Так, например, жители Омска испугались чёрного потока, впадающего в Иртыш, который, как оказалось, образовался из-за сброса остатков от намыва песка. А в реках Камчатки, где не так давно на побережье Тихого океана обнаружили огромное количество мёртвых морских обитателей, нашли фосфат-ион, фенол и железо, и их концентрация в разы выше, чем в океане.