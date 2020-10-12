Проказы черепашек-ниндзя? В Москве-реке заметили кислотно-зелёные потоки — видео

В центре столицы очевидцы обратили внимание на потоки воды кислотно-зелёного цвета, которые "впадают" в Москву-реку из одного из водостоков в стенках, укрепляющих берега. Необычное явление обнаружили на Пречистенской набережной недалеко от Новой Третьяковки.
Отмечается, что сотрудники МЧС уже взяли пробы воды для выяснения обстоятельств.
"Цвет воды отличается, местами пена". Учёные обнаружили "странности" в реке на КамчаткеПробы из водной артерии были направлены на независимую экспертизу.
Реки в России в этом году часто удивляют людей необычным цветом и содержанием опасных веществ, что не проходит бесследно для природы. Так, например, жители Омска испугались чёрного потока, впадающего в Иртыш, который, как оказалось, образовался из-за сброса остатков от намыва песка. А в реках Камчатки, где не так давно на побережье Тихого океана обнаружили огромное количество мёртвых морских обитателей, нашли фосфат-ион, фенол и железо, и их концентрация в разы выше, чем в океане.
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