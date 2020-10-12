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Вирусолог — о росте числа заражённых CoViD-19: Происходит ожидаемый подъём

По словам эксперта, на плато по коронавирусу удастся выйти в конце октября.

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Фото © Pixabay

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, что не видит ничего страшного в росте случаев заражения коронавирусом в России, отметив, что такое было вполне ожидаемо. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

Происходит ожидаемый подъём, потому что мы всегда ожидаем осенью и зимой подъём всех респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции, — сказал он.

Вирусолог отметил, что соблюдение людьми безопасного расстояния между друг другом и масочного режима очень поможет в том, чтобы CoViD-19 распространялся не так быстро. К тому же, добавил он, сейчас идёт сезон и других респираторных болезней, например гриппа. Кроме того, всё будет зависеть от того, насколько продлят ограничительные меры.

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По оценкам Кремля, сегодня обстановка более благоприятная, чем весной.

Говоря о выходе на плато, Зверев отметил, что, вероятно, этого удастся достичь в конце октября, когда число случаев достигнет 15–16 тысяч в день, а в ноябре, по мнению эксперта, такого прироста больше не будет. Он также подчеркнул, что количество заражённых зависит от числа анализов — чем больше тестов, тем больше новых пациентов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией через 10–20 дней, когда будет максимум 17–18 тысяч случаев CoViD-19 в день.

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