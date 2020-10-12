Певец из популярной группы признался, что умирает от агрессивного рака мозга

Популярный 32-летний певец Том Паркер из Великобритании, который больше известен как участник группы The Wanted, недавно пропал на пару недель из соцсетей. Фанаты беспокоились за кумира, ведь вместе с ним затаилась и его беременная жена с годовалой дочерью. Подписчики пары надеялись на приятный сюрприз, но, к сожалению, их ждали ужасные новости, пишет Unilad.

Фото © Instagram / tomparkerofficial

Всем привет, друзья. Вы знаете, что мы как-то притихли в последнее время с Келси, и вот настало время признаться вам во всём. В этом нелегко признаться, но у меня обнаружили опухоль мозга и я уже прохожу лечение Том Паркер

Парень рассказал, что недавно у него случился приступ, после которого его забрали в больницу для обследования и записали в очередь на МРТ. Но певец не успел сдать все анализы, как случился второй приступ. Врачам в итоге удалось выяснить, что у Тома четвёртая стадия глиобластомы, которую нельзя оперировать.

Фото © Instagram / tomparkerofficial

Певец сейчас проходит химиотерапию, но медики не обещают ему много времени из-за агрессивной формы рака — от трёх месяцев до полутора лет. Том и его жена Келси надеются на лучшее и собираются бороться всё то время, что им отведено вместе.

Фото © Instagram / tomparkerofficial