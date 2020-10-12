Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Нахожусь на грани бедности". Андрей Ургант пожаловался на отсутствие работы и нехватку денег

Актёр рассказал, что также помогает дочери, которая живёт одна с двумя детьми.

483

Андрей Ургант. Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Актёр и телеведущий Андрей Ургант признался, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, у него нет заработка, так как он четыре месяца "просидел дома" без спектаклей, концертов и корпоративов, и ему практически не хватает денег на жизнь. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

Деньги сейчас заканчиваются. Я ещё помогаю дочери, которая живёт с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности, — поделился он.

Актёр отметил, если бы не надежда на сына — телеведущего Ивана Урганта — он вполне мог бы предположить, что в определённый момент ему придётся голодать. Артист также пожаловался, что работы в ближайшем будущем у него не предвидится — нет заказов на декабрьские корпоративы, которые обычно в это время уже расписаны.

Лоза заявил, что не верит звёздам, которые жалуются на финансовое положение

По его словам, у тех, кто раньше не бедствовал, должно быть что-то "в загашнике".

Ургант-старший далеко не первый из российского шоу-бизнеса, кто жалуется на убытки из-за пандемии. Например, певец Олег Газманов рассказал о финансовых проблемах из-за отмены большого количества концертов, а композитор Виктор Дробыш поделился, что ему приходится оплачивать простои звёзд эстрады, однако отметил, что есть люди, которым гораздо хуже. А некоторые артисты меняют род деятельности, чтобы заработать денег. Так, актёр "Уральских пельменей" Андрей Рожков заявил, что устроился работать электриком, а экс-солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов пересел за руль такси и катает жителей Санкт-Петербурга.

Выбор редакции

"Я эти деньги не замечаю". Андрей Ургант рассказал, какую пенсию получает

15 февраля, 21:27

30 звёзд, которые приходятся друг другу родственниками, но об этом почти никто не знает

вчера в 13:00

"Выйдет замуж за кошелёк". Милонов назвал Самбурскую самкой за слова о пожарных

сегодня в 14:54

Парень вышел из подъезда с двумя ружьями. Лайф узнал, как началась стрельба под Нижним Новгородом

сегодня в 16:01

Тени прошлого. Кто мог готовить покушение на Кудрина в нулевых

сегодня в 16:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.