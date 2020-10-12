"Нахожусь на грани бедности". Андрей Ургант пожаловался на отсутствие работы и нехватку денег

Актёр и телеведущий Андрей Ургант признался, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, у него нет заработка, так как он четыре месяца "просидел дома" без спектаклей, концертов и корпоративов, и ему практически не хватает денег на жизнь. Об этом он рассказал в беседе с News.ru.

— Деньги сейчас заканчиваются. Я ещё помогаю дочери, которая живёт с двумя детьми одна. Сейчас я нахожусь на грани бедности, — поделился он.

Актёр отметил, если бы не надежда на сына — телеведущего Ивана Урганта — он вполне мог бы предположить, что в определённый момент ему придётся голодать. Артист также пожаловался, что работы в ближайшем будущем у него не предвидится — нет заказов на декабрьские корпоративы, которые обычно в это время уже расписаны.