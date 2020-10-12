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Есть вероятность крупного извержения. Химик предупредила об опасности Ключевского вулкана

Сейчас ему присвоен предпоследний, оранжевый код авиационной опасности.

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Фото © Instagram / volcanian_oficial

Даже небольшие выбросы Ключевского вулкана на Камчатке могут нести угрозу для низко летящих самолётов, кроме того, существует опасность более крупного извержения. Об этом рассказала кандидат геолого-минералогических наук, учёный секретарь Секции вулканологии и химии Земли Национального геофизического комитета, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Чурикова.

Вулкан Ключевского извергается, как правило, один-два раза в год, довольно часто, поэтому новое извержение, которое сейчас вот на пять-шесть километров — оно не является таким уж неожиданным. Последнее извержение закончилось только в июне, — сказала она Лайфу.

Страшно, но красиво. Ключевской вулкан на Камчатке вновь начал извергаться

Учёные насторожились, так как в последний раз он извергался всего два месяца назад при нормальном интервале в год.

По её словам, сильные извержения, когда вулканический столб поднимается на 12–15 километров, происходят раз в 25–26 лет, а последнее такое извержение было в 1994 году — как раз 26 лет назад.

В настоящее время ему присвоен код оранжевый, это означает, что даже эти небольшие выбросы могут представлять угрозу для низко летящих самолётов. Над Камчаткой проходят трафики — соединение с Америкой, с Японией, и они все летят через Камчатку. И вулкан Ключевского, как один из самых крупных и самых активных, всегда представляет опасность для таких перелётов, — заверила она.

Ранее Лайф показывал, как прошедшей весной вулкан Ключевской извергнул лаву.

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