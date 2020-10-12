Есть вероятность крупного извержения. Химик предупредила об опасности Ключевского вулкана

Даже небольшие выбросы Ключевского вулкана на Камчатке могут нести угрозу для низко летящих самолётов, кроме того, существует опасность более крупного извержения. Об этом рассказала кандидат геолого-минералогических наук, учёный секретарь Секции вулканологии и химии Земли Национального геофизического комитета, старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Чурикова.

— Вулкан Ключевского извергается, как правило, один-два раза в год, довольно часто, поэтому новое извержение, которое сейчас вот на пять-шесть километров — оно не является таким уж неожиданным. Последнее извержение закончилось только в июне, — сказала она Лайфу.

По её словам, сильные извержения, когда вулканический столб поднимается на 12–15 километров, происходят раз в 25–26 лет, а последнее такое извержение было в 1994 году — как раз 26 лет назад.

— В настоящее время ему присвоен код оранжевый, это означает, что даже эти небольшие выбросы могут представлять угрозу для низко летящих самолётов. Над Камчаткой проходят трафики — соединение с Америкой, с Японией, и они все летят через Камчатку. И вулкан Ключевского, как один из самых крупных и самых активных, всегда представляет опасность для таких перелётов, — заверила она.

Ранее Лайф показывал, как прошедшей весной вулкан Ключевской извергнул лаву.