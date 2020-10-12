В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка, рождённого суррогатной матерью

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту гибели маленького ребёнка в Ленинградской области, который был рождён суррогатной матерью для иностранцев. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ, передаёт ТАСС.

Уточняется, что следователи в данный момент выясняют все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла на прошлой неделе. В экстренные службы поступило сообщение о смерти младенца, который был рождён суррогатной матерью для жителей Китая. Органы следствия проводили доследственную проверку по факту инцидента.

Как сообщала уполномоченный по правам ребёнка в Ленобласти Тамара Литвинова, девочка в возрасте пяти месяцев умерла в городе Коммунаре в Гатчинском районе. Младенец должен был быть передан родителям в Китай, однако временно остался в России из-за введения ограничительных мер, связанных с пандемией.

По данным омбудсмена, ребёнок находился на содержании Санкт-Петербургского агентства "Наследие", специализирующегося на суррогатном материнстве и донорстве. По предварительным данным, малыш был здоров, а на его теле не было обнаружено видимых телесных повреждений. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что в момент смерти ребёнок был с сиделкой, а не с женщиной, которая родила младенца.