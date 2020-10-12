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В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели ребёнка, рождённого суррогатной матерью

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту гибели маленького ребёнка в Ленинградской области, который был рождён суррогатной матерью для иностранцев. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ, передаёт ТАСС.

Уточняется, что следователи в данный момент выясняют все обстоятельства случившегося. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла на прошлой неделе. В экстренные службы поступило сообщение о смерти младенца, который был рождён суррогатной матерью для жителей Китая. Органы следствия проводили доследственную проверку по факту инцидента.

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Пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев были обнаружены в июне.

Как сообщала уполномоченный по правам ребёнка в Ленобласти Тамара Литвинова, девочка в возрасте пяти месяцев умерла в городе Коммунаре в Гатчинском районе. Младенец должен был быть передан родителям в Китай, однако временно остался в России из-за введения ограничительных мер, связанных с пандемией.

По данным омбудсмена, ребёнок находился на содержании Санкт-Петербургского агентства "Наследие", специализирующегося на суррогатном материнстве и донорстве. По предварительным данным, малыш был здоров, а на его теле не было обнаружено видимых телесных повреждений. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что в момент смерти ребёнок был с сиделкой, а не с женщиной, которая родила младенца.

Ранее сообщалось, что 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми". В ходе расследования задержано восемь человек.

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