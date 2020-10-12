СК показал кадры из квартиры, в которой борский стрелок выстрелил в родную бабушку

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Следственный комитет показал квартиру, где проживал стрелок из города Бора Нижегородской области, который сегодня убил трёх человек. Там проходят обыски. Именно там 18-летний Данил М. выстрелил в свою бабушку, за жизнь которой борются врачи.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося, собирают улики, опрашивают свидетелей. Поиски стрелка продолжаются.