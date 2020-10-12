СК показал кадры из квартиры, в которой борский стрелок выстрелил в родную бабушку

Видео © Пресс-служба СК РФ
Следственный комитет показал квартиру, где проживал стрелок из города Бора Нижегородской области, который сегодня убил трёх человек. Там проходят обыски. Именно там 18-летний Данил М. выстрелил в свою бабушку, за жизнь которой борются врачи.
Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парняВ нынешнем году он поступил на первый курс в училище-интернат.
Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося, собирают улики, опрашивают свидетелей. Поиски стрелка продолжаются.
Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства троих человек.
Комментариев: 0