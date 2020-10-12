Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

СК показал кадры из квартиры, в которой борский стрелок выстрелил в родную бабушку

Сейчас женщина находится в больнице, а молодой человек — в бегах.

823

Видео © Пресс-служба СК РФ

Следственный комитет показал квартиру, где проживал стрелок из города Бора Нижегородской области, который сегодня убил трёх человек. Там проходят обыски. Именно там 18-летний Данил М. выстрелил в свою бабушку, за жизнь которой борются врачи.

Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парня

В нынешнем году он поступил на первый курс в училище-интернат.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося, собирают улики, опрашивают свидетелей. Поиски стрелка продолжаются.

Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства троих человек.

Выбор редакции

Лесник из Нижегородской области заявил, что видел борского стрелка, убившего троих

сегодня в 18:58

Инвалид третьей группы. Лайф выяснил, какими заболеваниями страдал 18-летний борский стрелок

сегодня в 17:54

Хорошие новости. Кузнецова рассказала о состоянии "девочки из шкафа"

сегодня в 18:51

Ампутировали руку. Бабушка борского стрелка всё ещё остаётся на операции

сегодня в 19:07

Путин подписал указ о создании комиссии по защите от новых инфекций

сегодня в 19:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.