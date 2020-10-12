Глава "Совета матерей" предложила брать налог с бездетных семей

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетность. Предполагается, что люди без детей будут ежемесячно отдавать по 500 рублей.
— Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит, — сказала Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По её словам, налог будут платить и мужчины, и женщины репродуктивного возраста. Эта мера необходима из-за низкой рождаемости в стране. В ином же случае Россию "будут заселять те, кто сюда приедет".
Кабмин выделил 8,8 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи летРегионам перечислят средства из резервного фонда Правительства РФ.
В пресс-службе Министерства финансов РФ уточнили, что не рассматривают возможность введения в стране подобного налога, передают "Ведомости".
Подобную идею также раскритиковали в Союзе женщин России. Его председатель Екатерина Лахова назвала её глупостью.
— Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков, как это возможно. Они не могут родить ребёнка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то, — сказала она "360".
Лахова задалась вопросом о том, как это проверять и нужны ли будут справки для того, чтобы не платить налог. Кроме того, многие предпочитают не раскрывать это, оставляя семейной тайной.
Лента новостей
Ранее Лайф рассказывал, как не платить государству налоги за соседа.
Комментариев: 0