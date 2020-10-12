Глава "Совета матерей" предложила брать налог с бездетных семей

Председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетность. Предполагается, что люди без детей будут ежемесячно отдавать по 500 рублей.

— Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит, — сказала Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По её словам, налог будут платить и мужчины, и женщины репродуктивного возраста. Эта мера необходима из-за низкой рождаемости в стране. В ином же случае Россию "будут заселять те, кто сюда приедет".

В пресс-службе Министерства финансов РФ уточнили, что не рассматривают возможность введения в стране подобного налога, передают "Ведомости".

Подобную идею также раскритиковали в Союзе женщин России. Его председатель Екатерина Лахова назвала её глупостью.

— Кто и откуда знает, сознательно или несознательно отказывается заводить детей. У нас такой высокий процент бесплодных браков, как это возможно. Они не могут родить ребёнка, они лечатся годами. Ну это глупость какая-то, — сказала она "360".

Лахова задалась вопросом о том, как это проверять и нужны ли будут справки для того, чтобы не платить налог. Кроме того, многие предпочитают не раскрывать это, оставляя семейной тайной.