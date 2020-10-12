Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парня

Бывшие одноклассники 18-летнего Данила М. из города Бора Нижегородской области, расстрелявшего людей на автобусной остановке, запомнили его по школе как уравновешенного молодого человека. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам одной из одноклассниц стрелка, будущий убийца был тихим и спокойным, однако ходили слухи о его заболевании. При этом никто не знал наверняка, известно только, что оно не было психическим.
Борский стрелок зарегистрировал ружьё всего десять дней назад2 октября парню выдали разрешение на оружие, и в тот же день он получил регистрацию на свой Hatsan ESCORT.
Также известно, что в нынешнем году он окончил школу № 101 Нижнего Новгорода и поступил на первый курс в нижегородское училище-интернат.
По словам очевидцев, молодой парень просто вышел с ружьём и открыл огонь по людям. Сейчас у подъезда его дома дежурят полицейские.
Парень вышел из подъезда с двумя ружьями. Лайф узнал, как началась стрельба под Нижним НовгородомСледователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Напомним, вечером 12 октября в Боре 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад.
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