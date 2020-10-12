Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парня

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Бывшие одноклассники 18-летнего Данила М. из города Бора Нижегородской области, расстрелявшего людей на автобусной остановке, запомнили его по школе как уравновешенного молодого человека. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам одной из одноклассниц стрелка, будущий убийца был тихим и спокойным, однако ходили слухи о его заболевании. При этом никто не знал наверняка, известно только, что оно не было психическим.

Также известно, что в нынешнем году он окончил школу № 101 Нижнего Новгорода и поступил на первый курс в нижегородское училище-интернат.

По словам очевидцев, молодой парень просто вышел с ружьём и открыл огонь по людям. Сейчас у подъезда его дома дежурят полицейские.