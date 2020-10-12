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Парень вышел из подъезда с двумя ружьями. Лайф узнал, как началась стрельба под Нижним Новгородом

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

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Фото © телеграм-канал "Нижний № 1"

Даниил Монахов, расстрелявший жителей в городе Боре Нижегородской области, вышел из подъезда с двумя ружьями и, увидев автобус, открыл по нему огонь. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на остановке Большие Орлы около 15:40. После того как в салон сели шесть-семь человек, водитель собрался продолжить путь, но пассажиры стали просить подождать, когда увидели бегущую бабушку в халате и тапочках. В этот момент раздались выстрелы, пожилой мужчина, стоявший недалеко от автобуса, сначала упал на землю, а затем поднялся и убежал в подъезд. Как только Монахов открыл огонь по общественному транспорту, водитель нажал на газ и уехал.

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После совершения преступления злоумышленник скрылся в лесу.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек. По информации СК, все погибшие — мужчины, а ещё три женщины получили ранения, их госпитализировали. Правоохранители работают на месте происшествия.

Ранее Лайф рассказывал, что перед расстрелом автобуса преступник тяжело ранил свою бабушку.

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