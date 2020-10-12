Даниил Монахов, расстрелявший жителей в городе Боре Нижегородской области, вышел из подъезда с двумя ружьями и, увидев автобус, открыл по нему огонь. Об этом Лайфу сообщил источник.
Инцидент произошёл на остановке Большие Орлы около 15:40. После того как в салон сели шесть-семь человек, водитель собрался продолжить путь, но пассажиры стали просить подождать, когда увидели бегущую бабушку в халате и тапочках. В этот момент раздались выстрелы, пожилой мужчина, стоявший недалеко от автобуса, сначала упал на землю, а затем поднялся и убежал в подъезд. Как только Монахов открыл огонь по общественному транспорту, водитель нажал на газ и уехал.
Мог скрыться на машине. Полиция распространила ориентировку на боровского стрелка, убившего трёх человекПосле совершения преступления злоумышленник скрылся в лесу.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек. По информации СК, все погибшие — мужчины, а ещё три женщины получили ранения, их госпитализировали. Правоохранители работают на месте происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что перед расстрелом автобуса преступник тяжело ранил свою бабушку.
Лента новостей
Парень вышел из подъезда с двумя ружьями. Лайф узнал, как началась стрельба под Нижним Новгородом
сегодня в 16:01
Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук боровского стрелка
сегодня в 15:55
"Грязное существо". Историк Понасенков не поверил словам Соколова, признавшего вину в убийстве
сегодня в 15:46
Комментариев: 0