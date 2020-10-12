Психолог объяснила тягу к сладкому, указав на корень проблемы в отношениях с мамой

Безграничная тяга к сладкому может говорить о проблемах в отношениях с родителями. Об этом рассказала психолог Ирэна Пахомова. В частности, речь идёт о маме. По словам специалиста, на подсознательном уровне сладости напрямую связаны с воспоминаниями о матери.
— Это внутреннее несогласие с мамой, внутреннее непринятие мамы. С точки зрения психологии нужно внутренне с мамой подружиться, — рассказала Пахомова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
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По словам психолога, употребляя сладости в больших количествах, таким образом человек компенсирует то внимание, которое в детстве недополучил от матери. Она также объяснила, что девушки больше любят сладкое, потому что "им больше нужно".
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