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Психолог объяснила тягу к сладкому, указав на корень проблемы в отношениях с мамой

Острая потребность в конфетах может говорить о конфликтах в семье.

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Фото © Pixabay

Безграничная тяга к сладкому может говорить о проблемах в отношениях с родителями. Об этом рассказала психолог Ирэна Пахомова. В частности, речь идёт о маме. По словам специалиста, на подсознательном уровне сладости напрямую связаны с воспоминаниями о матери.

Это внутреннее несогласие с мамой, внутреннее непринятие мамы. С точки зрения психологии нужно внутренне с мамой подружиться, — рассказала Пахомова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Доктор считает, что избегать таких людей не следует.

По словам психолога, употребляя сладости в больших количествах, таким образом человек компенсирует то внимание, которое в детстве недополучил от матери. Она также объяснила, что девушки больше любят сладкое, потому что "им больше нужно".

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