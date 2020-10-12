Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук борского стрелка

В распоряжении Лайфа оказались имена погибших и пострадавших в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Боре Нижегородской области. В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии:

Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним Новгородом Пожилая родственница стрелка находится в больнице.

Мог скрыться на машине. Полиция распространила ориентировку на боровского стрелка, убившего трёх человек После совершения преступления злоумышленник скрылся в лесу.

Ранее правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу на автобусной остановке. Им оказался 18-летний Даниил М. Нападавший имел при себе ружьё и рюкзак, а после совершённого преступления убежал в лес.