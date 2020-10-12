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Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук борского стрелка

В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии. Среди них и бабушка злоумышленника.

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались имена погибших и пострадавших в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Боре Нижегородской области. В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии:

Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним Новгородом

Пожилая родственница стрелка находится в больнице.

- Галина Михайловна, бабушка стрелка. У неё огнестрельное ранение брюшной полости, грудной клетки, раздроблена рука,

— Жогонова Валентина (огнестрельное ранение грудной клетки и бедра);

— Артюхин Виктор (огнестрельное ранение бедра).

Убиты:

Селезнёв В.Н.

Напылов С.И.

Тихомиров А.

Мог скрыться на машине. Полиция распространила ориентировку на боровского стрелка, убившего трёх человек

После совершения преступления злоумышленник скрылся в лесу.

Ранее правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу на автобусной остановке. Им оказался 18-летний Даниил М. Нападавший имел при себе ружьё и рюкзак, а после совершённого преступления убежал в лес.

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