Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук борского стрелка

В распоряжении Лайфа оказались имена погибших и пострадавших в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Боре Нижегородской области. В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии:
Перед расстрелом автобуса тяжело ранил свою бабушку. Лайф узнал подробности трагедии под Нижним НовгородомПожилая родственница стрелка находится в больнице.
- Галина Михайловна, бабушка стрелка. У неё огнестрельное ранение брюшной полости, грудной клетки, раздроблена рука,
— Жогонова Валентина (огнестрельное ранение грудной клетки и бедра);
— Артюхин Виктор (огнестрельное ранение бедра).
Убиты:
Селезнёв В.Н.
Напылов С.И.
Тихомиров А.
Мог скрыться на машине. Полиция распространила ориентировку на боровского стрелка, убившего трёх человекПосле совершения преступления злоумышленник скрылся в лесу.
Ранее правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу на автобусной остановке. Им оказался 18-летний Даниил М. Нападавший имел при себе ружьё и рюкзак, а после совершённого преступления убежал в лес.
Комментариев: 0