"Грязное существо". Историк Понасенков не поверил словам Соколова, признавшего вину в убийстве

Историк Евгений Понасенков считает, что доцент СПбГУ Олег Соколов, признавший вину в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, был вынужден это сделать.

— Абсолютно грязное существо, которое хочет своей грязью измазать всех окружающих. У него виновата сама Настя, которая "доводила", а также её родители, то есть все виноваты, кроме него, — приводит его слова НСН.

По словам Понасенкова, сначала защита Соколова затягивала процесс, а сейчас "он пытается на жалость судью пробить". При этом раскаяния в его словах нет, уточнил публицист.