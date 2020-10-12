Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Грязное существо". Историк Понасенков не поверил словам Соколова, признавшего вину в убийстве

Он уточнил, что не услышал раскаяния в признании доцента.

155
Post cover

Фото © Instagram / evgenii_ponasenkov

Историк Евгений Понасенков считает, что доцент СПбГУ Олег Соколов, признавший вину в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, был вынужден это сделать.

Абсолютно грязное существо, которое хочет своей грязью измазать всех окружающих. У него виновата сама Настя, которая "доводила", а также её родители, то есть все виноваты, кроме него, — приводит его слова НСН.

"Стою на берегу и понимаю, что страшное произошло". Доцент Соколов рассказал, как убивал аспирантку

Он отметил, что после этого принял решение уйти из жизни.

По словам Понасенкова, сначала защита Соколова затягивала процесс, а сейчас "он пытается на жалость судью пробить". При этом раскаяния в его словах нет, уточнил публицист.

Ранее на сегодняшнем заседании суда Олег Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко, а также сознался в незаконном хранении огнестрельного оружия. Помимо этого, в суде он устроил очередную истерику.

Выбор редакции

Пляшущий на костях. Как связан человек-мем Понасенков с доцентом-расчленителем Соколовым

5 августа, 09:00

"Стою на берегу и понимаю, что страшное произошло". Доцент Соколов рассказал, как убивал аспирантку

сегодня в 12:56

Психолог объяснила тягу к сладкому, указав на корень проблемы в отношениях с мамой

сегодня в 15:44

Парень вышел из подъезда с двумя ружьями. Лайф узнал, как началась стрельба под Нижним Новгородом

сегодня в 16:01

Тени прошлого. Кто мог готовить покушение на Кудрина в нулевых

сегодня в 16:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.