"Грязное существо". Историк Понасенков не поверил словам Соколова, признавшего вину в убийстве

Историк Евгений Понасенков считает, что доцент СПбГУ Олег Соколов, признавший вину в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, был вынужден это сделать.
— Абсолютно грязное существо, которое хочет своей грязью измазать всех окружающих. У него виновата сама Настя, которая "доводила", а также её родители, то есть все виноваты, кроме него, — приводит его слова НСН.
"Стою на берегу и понимаю, что страшное произошло". Доцент Соколов рассказал, как убивал аспиранткуОн отметил, что после этого принял решение уйти из жизни.
По словам Понасенкова, сначала защита Соколова затягивала процесс, а сейчас "он пытается на жалость судью пробить". При этом раскаяния в его словах нет, уточнил публицист.
Ранее на сегодняшнем заседании суда Олег Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко, а также сознался в незаконном хранении огнестрельного оружия. Помимо этого, в суде он устроил очередную истерику.
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