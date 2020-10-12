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Борский стрелок зарегистрировал ружьё всего десять дней назад

2 октября парню выдали разрешение на оружие, и в тот же день он получил регистрацию на свой Hatsan ESCORT.

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Фото © Pixabay

18-летний Данил М., который открыл стрельбу на автобусной остановке в городе Боре Нижегородской области, зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.

2 октября парню выдали разрешение на оружие, и в тот же день он получил регистрацию на свой Hatsan ESCORT, однако с собой он прихватил и отцовский охотничий ИЖ.

Ранее правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу на автобусной остановке. Им оказался 18-летний Даниил, который после совершённого преступления убежал в лес.

Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук борского стрелка

В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии. Среди них и бабушка злоумышленника.

Лайф публиковал список погибших и пострадавших от рук борского стрелка. В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии (среди них и бабушка злоумышленника). Три человека убиты.

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