Борский стрелок зарегистрировал ружьё всего десять дней назад

18-летний Данил М., который открыл стрельбу на автобусной остановке в городе Боре Нижегородской области, зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.

2 октября парню выдали разрешение на оружие, и в тот же день он получил регистрацию на свой Hatsan ESCORT, однако с собой он прихватил и отцовский охотничий ИЖ.

Ранее правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу на автобусной остановке. Им оказался 18-летний Даниил, который после совершённого преступления убежал в лес.