Борский стрелок зарегистрировал ружьё всего десять дней назад

18-летний Данил М., который открыл стрельбу на автобусной остановке в городе Боре Нижегородской области, зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Об этом Лайфу стало известно от источника в правоохранительных органах.
2 октября парню выдали разрешение на оружие, и в тот же день он получил регистрацию на свой Hatsan ESCORT, однако с собой он прихватил и отцовский охотничий ИЖ.
Ранее правоохранители распространили ориентировку на молодого человека, который открыл сегодня стрельбу на автобусной остановке. Им оказался 18-летний Даниил, который после совершённого преступления убежал в лес.
Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук борского стрелкаВ больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии. Среди них и бабушка злоумышленника.
Лайф публиковал список погибших и пострадавших от рук борского стрелка. В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии (среди них и бабушка злоумышленника). Три человека убиты.
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