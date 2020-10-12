Педиатр рассказал о возможных последствиях недоедания "девочки из шкафа"

Голодовка опаснее всего именно у новорождённых сроком больше недели, так как в этот период организм от недостатка микроэлементов не получает важнейшие для роста компоненты. О том, что может в будущем ждать полугодовалую малышку из города Карпинска Свердловской области, которую нашли истощённой в шкафу, рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

— Отсутствие этих элементов — белков, микроэлементов, кальция <…> — влияет абсолютно на все органы ребёнка. У него в будущем может нарушаться половая функция. Нарушается работа эндокринных желез. Резко возрастает риск развития и сахарного диабета, и гипертонических болезней, — приводит слова медика "360".

Кроме того, нарушается формирование нервной системы, из-за чего человек становится более подвержен психозам и фобиям.

Недоедающий ребёнок, отметил Тимаков, зачастую отстаёт в физическом и психоречевом развитии. У него нарушаются функции костно-мышечного аппарата, формируется сколиоз, плоскостопие, такие дети также могут испытывать постоянные боли.

— У голодавших детей ослаблен иммунитет, они более подвержены пневмониям, бронхитам, астме, воспалению почек — их работа нарушается из-за недостатка жидкости, — заключил эксперт.