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Педиатр рассказал о возможных последствиях недоедания "девочки из шкафа"

У таких детей могут быть задержки в физическом и психоречевом развитии, также страдает интеллект.

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Фото © LIFE

Голодовка опаснее всего именно у новорождённых сроком больше недели, так как в этот период организм от недостатка микроэлементов не получает важнейшие для роста компоненты. О том, что может в будущем ждать полугодовалую малышку из города Карпинска Свердловской области, которую нашли истощённой в шкафу, рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

Отсутствие этих элементов — белков, микроэлементов, кальция <…> — влияет абсолютно на все органы ребёнка. У него в будущем может нарушаться половая функция. Нарушается работа эндокринных желез. Резко возрастает риск развития и сахарного диабета, и гипертонических болезней, — приводит слова медика "360".

Кроме того, нарушается формирование нервной системы, из-за чего человек становится более подвержен психозам и фобиям.

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Малышка теперь будет находиться в отделении гастроэнтерологии.

Недоедающий ребёнок, отметил Тимаков, зачастую отстаёт в физическом и психоречевом развитии. У него нарушаются функции костно-мышечного аппарата, формируется сколиоз, плоскостопие, такие дети также могут испытывать постоянные боли.

У голодавших детей ослаблен иммунитет, они более подвержены пневмониям, бронхитам, астме, воспалению почек — их работа нарушается из-за недостатка жидкости, — заключил эксперт.

Напомним, истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у женщины нашли её подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Знакомые семьи рассказали, что о девочке тайком заботился её старший брат.

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