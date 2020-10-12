Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Ролан Гусев объяснил, что помешало сборной России победить в матче с Турцией

Отсутствие игроков вынудило главного тренера использовать новое сочетание в обороне.

95
Post cover

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Сыграй в матче со сборной Турции в Лиге наций защитник "Спартака" Георгий Джикия и ЦСКА Марио Фернандес, результат был бы другой. Об этом заявил экс-футболист сборной России Ролан Гусев.

Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным. Всё это системообразующие футболисты, — приводит слова Гусева RT.

Он отметил, что с отсутствием игроков у национальной команды фактически появилась новая линия обороны, у которой нет сыгранности и взаимопонимания, из-за чего ошибки были неизбежны.

Коронавирус и травмы вновь помешали Черчесову. Как Россия выжила в матче с Турцией

В Москве состоялся очередной матч Лиги наций, где наша команда сыграла вничью с турками.

При этом Фёдор Кудряшов, игравший в последних матчах, комфортно чувствует себя в любой схеме и на любой позиции, заверил Гусев.

Напомним, встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Следующий матч россияне проведут уже 14 октября против Венгрии также в столице России.

Выбор редакции

Коронавирус и травмы вновь помешали Черчесову. Как Россия выжила в матче с Турцией

вчера в 22:48

Двух игроков сборной России изолировали из-за сомнительных тестов на коронавирус

7 октября, 08:24

Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч после претензий Роспотребнадзора

сегодня в 13:31

Биолог дала неутешительные прогнозы по срокам восстановления экосистемы в водах Камчатки

сегодня в 17:31

Глава "Совета матерей" предложила брать налог с бездетных семей

сегодня в 17:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.