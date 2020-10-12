Ролан Гусев объяснил, что помешало сборной России победить в матче с Турцией

Сыграй в матче со сборной Турции в Лиге наций защитник "Спартака" Георгий Джикия и ЦСКА Марио Фернандес, результат был бы другой. Об этом заявил экс-футболист сборной России Ролан Гусев.
— Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным. Всё это системообразующие футболисты, — приводит слова Гусева RT.
Он отметил, что с отсутствием игроков у национальной команды фактически появилась новая линия обороны, у которой нет сыгранности и взаимопонимания, из-за чего ошибки были неизбежны.
Коронавирус и травмы вновь помешали Черчесову. Как Россия выжила в матче с ТурциейВ Москве состоялся очередной матч Лиги наций, где наша команда сыграла вничью с турками.
При этом Фёдор Кудряшов, игравший в последних матчах, комфортно чувствует себя в любой схеме и на любой позиции, заверил Гусев.
Напомним, встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Следующий матч россияне проведут уже 14 октября против Венгрии также в столице России.
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