Питерские вузы пока не планируют уходить на полную удалёнку в связи с ростом заболеваемости CoViD-19

В связи с ростом заболеваемости многие школы уходят на внеплановые или увеличенные каникулы. Однако следовать их примеру не спешат высшие учебные заведения. Сейчас во многих из них применяется смешанный формат обучения, подразумевая как очные занятия, так и дистанционные.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", сейчас в Санкт-Петербургском государственном университете из почти двух тысяч учебных групп на карантине по коронавирусу находится 63. Они обучаются в дистанционном формате. Аналогичная ситуация наблюдается в Университете ИТМО, однако там у всех студентов есть возможность выбора между дистанционным и очным обучением.

В обычном режиме работает Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Там из 34 тысяч студентов университета болеет всего 35 человек. Почти столько же находятся на изоляции из-за подозрений на вирус или контакта с заболевшими. Там добавили, что в ближайшее время все сотрудники, находящиеся в группе риска, будут переведены на удалённый режим работы.

Такое же решение приняло руководство Российского государственного института сценических искусств. Там добавили, что преподаватель может остаться в вузе, если его предмет требует очного присутствия, но в таком случае он берёт все риски на себя. В РГИСИ также отметили, что, если коронавирус выявляется у одного студента, на карантин отправляют весь курс, а также всех контактных лиц, включая преподавателей. К обучению и работе они смогут вернуться только после получения отрицательных тестов на CoViD-19.

В некоторых петербургских вузах случаи заболевания единичны или отсутствуют вовсе. Так, в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена ни одна группа не была закрыта на карантин. И точно такая ситуация наблюдается в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Там с начала учебного года не было выявлено ни одного случая коронавируса.