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ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на три месяца за нарушение мер по профилактике CoViD-19

В частности, было зафиксировано несоблюдение масочно-перчаточного режима посетителями.

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Видео предоставлено Лайфу

В торговом центре "Охотный ряд" во время проверки соблюдения мер профилактики коронавируса выявили ряд нарушений, и теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы на 90 суток. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

Администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечению возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты, — рассказал он.

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Клуб не собирается обжаловать решение суда.

Кобразов отметил, что по результатам проверки также есть замечания к проведению дезинфекции в центре. По словам специалиста, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности.

Ранее Лайф рассказывал, что несколько московских гостиниц оштрафуют за несоблюдение санитарных мер. Санкциям за нарушения масочного режима также подверглись посетители трёх столичных торгово-развлекательных центров.

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