ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на три месяца за нарушение мер по профилактике CoViD-19

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В торговом центре "Охотный ряд" во время проверки соблюдения мер профилактики коронавируса выявили ряд нарушений, и теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы на 90 суток. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

— Администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечению возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты, — рассказал он.

Кобразов отметил, что по результатам проверки также есть замечания к проведению дезинфекции в центре. По словам специалиста, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности.