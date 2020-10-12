ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на три месяца за нарушение мер по профилактике CoViD-19

Видео предоставлено Лайфу
В торговом центре "Охотный ряд" во время проверки соблюдения мер профилактики коронавируса выявили ряд нарушений, и теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы на 90 суток. Об этом сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.
— Администрацией не принимаются достаточные меры по соблюдению требований в части обеззараживания воздуха специальным оборудованием и обеспечению возможности посетителям приобретения средств индивидуальной защиты, — рассказал он.
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч после претензий РоспотребнадзораКлуб не собирается обжаловать решение суда.
Кобразов отметил, что по результатам проверки также есть замечания к проведению дезинфекции в центре. По словам специалиста, юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько московских гостиниц оштрафуют за несоблюдение санитарных мер. Санкциям за нарушения масочного режима также подверглись посетители трёх столичных торгово-развлекательных центров.
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