Чужой налог. Как не платить государству налоги за соседа

Некоторые из тех, кто получил уведомления на оплату чужих налогов рассуждают так: “Это не мое, платить не буду!” Но, к сожалению, неприятностей в этом случае избежать не удастся. Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает налогоплательщикам уведомления с перечнем всего имущества, которое по ее мнению, числится за налогоплательщиком. . Согласно статье 70 Налогового кодекса, если оплата своевременно не поступает - налогоплательщику направляется требование, а если это требование не выполнено за 8 дней и долг, по мнению ФНС, есть, то в отношении “должника” могут быть предприняты меры по взысканию. Как часто это бывает, из-за бюрократических проволочек, россиянин узнает о том, что он числится в должниках, только когда у него начнут списывать деньги с карты или, когда ему откажут в выезде на отдых за границу.

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

И налог чужой, и заплатить придется

Так произошло с москвичкой Натальей, которая продала квартиру в центре Москвы ещё два года назад, но в 2019 получила платежку с налогом на проданную квартиру. Платить за чужую недвижимость она не стала, а в августе 2020, когда собралась лететь на отдых в Турцию, её не допустили в самолёт. Наталья обратилась в свою ФНС и выяснила, что в отношении неё инициирована процедура взыскания за неоплату двухлетнего налога за ту самую, проданную, квартиру. Москвичка предоставила договор, что квартира уже давно не её, в ФНС пообещали разобраться. При этом, Наталье пришлось самой обращаться к приставам и передавать им документы из налоговой и только после этого исполнительное производство в отношении нее было прекращено. Вроде бы всё закончилось хорошо, но отпуск был испорчен.

С похожей ситуацией столкнулся и петербуржец Артём, только ему, несколько лет присылают налог на участок в Ленобласти, который Артёму никогда не принадлежал. Петербуржец об этом несколько раз писал обращения в налоговую через свой личный кабинет - ему в положенный срок отвечали, что послали запрос в Росреестр, и на этом все. Артём не поленился и навёл справки о якобы принадлежащем ему участке, оказалось, что участка под таким кадастровым номером вообще нет - он давно поделён на два других и, теперь, на этой земле построено два дома, хозяева которых исправно получают налоговые уведомления и их оплачивают. При разбирательстве налоговики объяснили такой казус путаницей в базах данных и предложили Артёму за свой счёт заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), мол, эта выписка выдаётся госорганом, и если в ней будет указано, что данный объект принадлежит другому собственнику, то этого будет достаточно, чтобы ФНС больше не предъявляла претензий. В итоге, для того, чтобы снять претензии, петербуржцу пришлось обращаться в суд. Вопрос решился после первого судебного заседания. Артёму позвонили из налоговой и сообщили, что ошибка исправлена.

Фото © ТАСС / Максим Стулов

- Всем, кто получил налоговые уведомления на «ложный» налог, не следует пускать это дело на самотёк, - советует заведующий Западной коллегии адвокатов г. Москвы Александр Инютин. - К сожалению, без обращения в ФНС тут не обойтись. Жалобу лучше подавать письменно в ту налоговую, которая прислала уведомление и продублировать на сайте "Налог.ру" — так остаются доказательства обращений, и ФНС обязана будет дать мотивированный ответ.

Особенно, если в заявлении гражданин укажет требование предоставить информацию о том, на основании каких документов был начислен ошибочный налог. Как правило налоговики ссылаются на данные Росреестра, но для этого им надо их запросить, в отличие от граждан они это делают бесплатно, напоминает Инютин. То есть, получив ответ из ФНС, можно будет понять, где ошибка в данных (налоговой или в Росреестре), и это поможет быстрее решить вопрос, а в сложных случаях - обратиться в суд и выиграть дело.

Начислили слишком много

Но иногда бывает и по-другому: и адрес правильный, и плательщик указан верно, но начисленный налог чрезмерно большой. Он может, даже в разы превышать рыночную стоимость самой недвижимости. Так случилось у ставропольчанки Марины, которая получила налоговое уведомление за унаследованный от бабушки дом. При этом, два года после вступления в наследство она платила налог за эту недвижимость порядка 7 тысяч, а в 2020 в извещении от ФНС указано оплатить 61 тысячу! Обращение Марины в налоговую результатов не дало, там сказали, что налог посчитан верно по данным, которые предоставил Росреестр. А в самом Росреестре посоветовали обратиться в специальную комиссию по спорам о результатах определения кадастровой стоимости, что Марина и сделала. Обращение Марины было рассмотрено и выяснилось, что в Росреестре ошиблись с размером её участка, отсюда и завышенная кадастровая стоимость и соответственно - такой большой налог. На сбор всех документов, которые затребовала комиссия при Росреестре, и рассмотрение обращения Марины ушло порядка 3 недель и 600 руб. (выписка из ЕГРН - 400 руб + кадастровая справка - 200 руб), но в итоге, после предоставления новых документов из Росреестра в ФНС, налог, рассчитанный налоговиками к уплате в 2020 году, снизился для Марины до 7,6 тыс. рублей.

Минфин, которому подчиняется ФНС, ежегодно сообщает о пополнении бюджета страны, за счёт повышении эффективности собирания налогов. При этом разного рода ошибки чиновники списывают на возможные сбои в автоматической системе.

- Действительно, налоговые уведомления формируются с использованием технических средств в автоматизированном режиме, так устроено уже очень давно, - отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. - Наверно за год-два всё уже можно было отладить и решить те проблемы, которые выявлялись в системе, но вместо этого каждую осень - вал массовых ошибок, и он стоит россиянам затрат их времени и денег, но это почему-то никем не берётся в расчёт. Я считаю, что большинство проблем подобного рода, это, скорее всего, ошибки отдельных сотрудников налоговой. Я думаю, что до тех пор, пока не будет введена финансовая ответственность конкретного налогового сотрудника, ошибки в уведомлениях, к сожалению, будут продолжаться.