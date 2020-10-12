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Инвалид третьей группы. Лайф выяснил, какими заболеваниями страдал 18-летний борский стрелок

Сейчас к поиску убийцы подключены отряды СОБРа и ОМОНа.

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18-летний Даниил М. из города Бора Нижегородской области с детства является инвалидом третьей группы: у него бронхиальная астма и врождённый порок сердца. С детства он наблюдался у невролога. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В этом году юноша окончил школу и поступил в училище-интернат на специальность "мастер по обработке цифровой информации". С утра 12 октября он сходил на одну пару, а затем отпросился якобы в военкомат. Парень был спокойным и не вызывал подозрений, поэтому показать повестку его даже не попросили.

Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парня

В нынешнем году он поступил на первый курс в училище-интернат.

После того как он расстрелял людей на остановке, Даниил убежал в лес или, по другим данным, скрылся на машине, его поиски продолжаются. В посёлке Рустай под Бором организован оперативный штаб. Туда из Нижнего Новгорода выдвинулся отряд АОСН (авиационный отряд специального назначения) с квадрокоптерами, оснащёнными тепловизорами. К поискам привлечены отряды СОБРа и ОМОНа.

Напомним, вечером 12 октября в Боре 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад.

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