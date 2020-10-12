Инвалид третьей группы. Лайф выяснил, какими заболеваниями страдал 18-летний борский стрелок

18-летний Даниил М. из города Бора Нижегородской области с детства является инвалидом третьей группы: у него бронхиальная астма и врождённый порок сердца. С детства он наблюдался у невролога. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В этом году юноша окончил школу и поступил в училище-интернат на специальность "мастер по обработке цифровой информации". С утра 12 октября он сходил на одну пару, а затем отпросился якобы в военкомат. Парень был спокойным и не вызывал подозрений, поэтому показать повестку его даже не попросили.