Столичные власти назвали возможную причину кислотно-зелёных потоков в Москве-реке

Вытекающие в Москву-реку потоки зелёной жидкости могли содержать краситель, который не нанёс ущерба акватории. Об этом рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— По самой главной версии, самой понятной, здесь есть домовладение. Проводились какие-то работы на крыше, либо производилась опрессовка систем отопления, в таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов для того, чтобы посмотреть, есть ли где-то протечки, — сказал он журналистам.

Смыть их в коллектор могли потоки воды, образовавшиеся в результате дневного дождя.

Сейчас же сброс в реку необычной жидкости прекращён, там поставлена заглушка, уточнил Кульбачевский. Устанавливается окончательная причина загрязнения, для этого в доме работает оперативная группа. Результаты обещают ко вторнику.

При этом, как показывают отобранные пробы воды, жидкость не токсична исходя из отсутствия неприятного запаха. Глава департамента заверил, что ущерба реке нанесено не было, о чём свидетельствует семейство уток, подплывавшее к этому водостоку.

В отношении домовладельцев возбуждено административное дело, в случае если будет доказан вред водному объекту, их ждёт штраф.

Проверку также организовала московская прокуратура. В ходе неё будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — приводит слова начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефёдовой РИА "Новости".