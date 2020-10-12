Подросток погиб под футбольными воротами на новой спортплощадке в Дагестане

В дагестанском селе Тлярата подросток скончался после опрокидывания футбольных ворот на новой площадке. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в октябре текущего года. По данным следствия, 13-летний мальчик раскачивался на перекладине ворот и опрокинулся вместе с ними.

— В результате опрокидывания ворот получил травмы, повлёкшие по неосторожности смерть, — сказано в записи.

Площадка была построена в конце декабря 2019 года. При этом гендиректор строительной организации не проверил надёжность и устойчивость футбольных ворот. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.