Подросток погиб под футбольными воротами на новой спортплощадке в Дагестане

В дагестанском селе Тлярата подросток скончался после опрокидывания футбольных ворот на новой площадке. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Инцидент произошёл в октябре текущего года. По данным следствия, 13-летний мальчик раскачивался на перекладине ворот и опрокинулся вместе с ними.
— В результате опрокидывания ворот получил травмы, повлёкшие по неосторожности смерть, — сказано в записи.
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Площадка была построена в конце декабря 2019 года. При этом гендиректор строительной организации не проверил надёжность и устойчивость футбольных ворот. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.
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