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Подросток погиб под футбольными воротами на новой спортплощадке в Дагестане

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Фото © СУ СКР по Республике Дагестан

В дагестанском селе Тлярата подросток скончался после опрокидывания футбольных ворот на новой площадке. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в октябре текущего года. По данным следствия, 13-летний мальчик раскачивался на перекладине ворот и опрокинулся вместе с ними.

В результате опрокидывания ворот получил травмы, повлёкшие по неосторожности смерть, — сказано в записи.

Фото © СУ СКР по Республике ДагестанФото © СУ СКР по Республике Дагестан

Фото © СУ СКР по Республике Дагестан

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За прошедшие сутки в городе выпало свыше половины месячной нормы осадков.

Площадка была построена в конце декабря 2019 года. При этом гендиректор строительной организации не проверил надёжность и устойчивость футбольных ворот. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.

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