Хорошие новости. Кузнецова рассказала о состоянии "девочки из шкафа"

По её словам, сейчас главное — это забота и помощь со стороны медиков.

Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что полугодовалую девочку из города Карпинска Свердловской области, которую нашли истощённой в шкафу, перевели из реанимации в обычную палату.

— Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату, — написала она в "Фейсбуке".

По её словам, в ближайшее время малышку посетит региональный омбудсмен. При этом Кузнецова уточнила, что необходимо решить ещё много вопросов в плане здоровья и дальнейшего жизнеустройства девочки, однако сейчас главное — забота и помощь ей со стороны медиков.