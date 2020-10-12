Хорошие новости. Кузнецова рассказала о состоянии "девочки из шкафа"
По её словам, сейчас главное — это забота и помощь со стороны медиков.
Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что полугодовалую девочку из города Карпинска Свердловской области, которую нашли истощённой в шкафу, перевели из реанимации в обычную палату.
— Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату, — написала она в "Фейсбуке".
По её словам, в ближайшее время малышку посетит региональный омбудсмен. При этом Кузнецова уточнила, что необходимо решить ещё много вопросов в плане здоровья и дальнейшего жизнеустройства девочки, однако сейчас главное — забота и помощь ей со стороны медиков.
Напомним, истощённого ребёнка в шкафу у женщины нашли её подруги. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Знакомые семьи рассказали, что о девочке тайком заботился её старший брат.
Фото © LIFE