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Категорий: 17

Ампутировали руку. Бабушка борского стрелка всё ещё остаётся на операции

Давление женщины пока стабилизировано.

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Фото © Pixabay

Бабушка 18-летнего Даниила М., который сегодня расстрелял её из ружья и отправился убивать прохожих, до сих пор остаётся на операции. Ей пришлось ампутировать руку, сообщил Лайфу источник в медицинских кругах.

По данным нашего источника, сейчас медики занимаются ранениями брюшной полости. Давление женщины пока что удалось стабилизировать.

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Сейчас к поиску убийцы подключены отряды СОБРа и ОМОНа.

Напомним, этим вечером в Бору 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.

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