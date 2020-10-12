Ампутировали руку. Бабушка борского стрелка всё ещё остаётся на операции

Бабушка 18-летнего Даниила М., который сегодня расстрелял её из ружья и отправился убивать прохожих, до сих пор остаётся на операции. Ей пришлось ампутировать руку, сообщил Лайфу источник в медицинских кругах.
По данным нашего источника, сейчас медики занимаются ранениями брюшной полости. Давление женщины пока что удалось стабилизировать.
Инвалид третьей группы. Лайф выяснил, какими заболеваниями страдал 18-летний борский стрелокСейчас к поиску убийцы подключены отряды СОБРа и ОМОНа.
Напомним, этим вечером в Бору 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.
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