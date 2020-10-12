Путин подписал указ о создании комиссии по защите от новых инфекций

В России появится межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

— Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, — сказано в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Возглавит комиссию зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Необходимо также утвердить состав межведомственной комиссии по должностям.