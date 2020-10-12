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Путин подписал указ о создании комиссии по защите от новых инфекций

Её возглавит Дмитрий Медведев.

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Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

В России появится межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, — сказано в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

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Учредителем организации выступит Минпросвещения.

Возглавит комиссию зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Необходимо также утвердить состав межведомственной комиссии по должностям.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, будет ли Путин обращаться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

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