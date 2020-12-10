Немерюк не ожидает дефицита яблок и томатов в Москве после запрета поставок из Азербайджана
Россельхознадзор объяснил запрет тем, что в плодоовощной продукции из этой республики обнаружены вредители.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
Власти Москвы не ожидают дефицита яблок и томатов из-за запрета на их ввоз из Азербайджана. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
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— Временный запрет ввоза в Россию азербайджанских томатов и яблок не повлечёт за собой дефицита этих товаров на потребительском рынке Москвы. Ожидаемые поставки из Азербайджана можно будет возместить за счёт яблок и томатов из регионов России и от других импортёров, — заверил он.
По оценке Департамента торговли и услуг, Москва потребляет 160 тыс. тонн томатов в год, 45% из которых имеют отечественное происхождение. На долю Азербайджана приходится почти половина импортных и четверть всех томатов, продаваемых в столице. Этот объём власти рассчитывают возместить за счёт поставок тепличных томатов из Московской, Калужской, Липецкой и Белгородской областей.
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Тем временем доля азербайджанского импорта в сегменте яблок составляет менее 15% — это порядка 1,8 тыс. тонн в месяц. Возместить получится за счёт поставок из Сербии и Молдавии, а ещё — из Краснодарского края и Крыма, а также Липецкой, Белгородской и Тульской областей.
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Напомним, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления в продукции вредителей. Также с 14 декабря будет запрещён ввоз помидоров и перца из Армавирской области Армении, чтобы предотвратить распространение вируса мозаики пепино.
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