Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации ситуации с коронавирусом. Такой осторожный прогноз озвучил в четверг замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ситуация в регионах, по его словам, запаздывает на две-три недели.

— Динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург, — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено ещё 27 927 случаев коронавирусной инфекции (2 569 126 в целом за время пандемии). Это близко к пиковому показателю, который был зафиксирован несколько дней назад и превышал 29 тысяч новых случаев за сутки.

А ранее российские учёные рассказали Лайфу, ждать ли этой зимой ещё и гриппа. Пока его вытеснил коронавирус, но всё может ещё измениться.