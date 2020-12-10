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Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Отставание в регионах эксперты оценивают в две-три недели.

10 декабря 2020, 09:36

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации ситуации с коронавирусом. Такой осторожный прогноз озвучил в четверг замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Ситуация в регионах, по его словам, запаздывает на две-три недели.

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Динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург, — приводит слова эксперта РИА "Новости".

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Напомним, что за минувшие сутки в России выявлено ещё 27 927 случаев коронавирусной инфекции (2 569 126 в целом за время пандемии). Это близко к пиковому показателю, который был зафиксирован несколько дней назад и превышал 29 тысяч новых случаев за сутки.

А ранее российские учёные рассказали Лайфу, ждать ли этой зимой ещё и гриппа. Пока его вытеснил коронавирус, но всё может ещё измениться.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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