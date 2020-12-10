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В Кремле прокомментировали запрет ввоза овощей из Азербайджана и Армении

Россельхознадзор объяснил запрет тем, что в плодоовощной продукции из этих республик обнаружены вредители.

10 декабря 2020, 10:06

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Решение запретить ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана, а также помидоров и перца из Армении не согласовывалось с Кремлём. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это прерогатива профильного ведомства.

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Россельхознадзор объяснил запрет тем, что в плодоовощной продукции из этой республики обнаружены вредители.

Всё это делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть чёткие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание. Поэтому у него нет такой обязанности — согласовывать с Кремлём свои действия, — отметил он.

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Также медики дали советы тем, кто не любит фрукты в естественном виде.

Напомним, Россельхознадзор с 10 декабря запрещает ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за выявления в продукции вредителей. Также с 14 декабря будет запрещён ввоз помидоров и перца из Армавирской области Армении, чтобы предотвратить распространение вируса мозаики пепино.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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