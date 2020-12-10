"Пустили на самотёк". Мишустин назвал ответственных за рост цен на продукты
Он призвал производителей и торговые сети разобраться с формированием стоимости. А чиновникам нужно вспомнить о своих прямых обязанностях.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты.
— Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры, упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности, — сказал премьер.
"При чём здесь пандемия?" Путин резко высказался о росте цен на продуктыГлава государства указал на противоречия: стоимость увеличивается, несмотря на больший объём производства.
Мишустин назвал рост цен на ряд продуктов крайне чувствительной для россиян темой. Он подчеркнул, что в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо.
— Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортёрам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием, — подытожил премьер-министр.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР. И призвал не допускать сейчас другой ситуации — чтобы у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке.
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