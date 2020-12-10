Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Пустили на самотёк". Мишустин назвал ответственных за рост цен на продукты

Он призвал производителей и торговые сети разобраться с формированием стоимости. А чиновникам нужно вспомнить о своих прямых обязанностях.

10 декабря 2020, 09:51

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты.

Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры, упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности, — сказал премьер.

"При чём здесь пандемия?" Путин резко высказался о росте цен на продукты

"При чём здесь пандемия?" Путин резко высказался о росте цен на продукты

Глава государства указал на противоречия: стоимость увеличивается, несмотря на больший объём производства.

Мишустин назвал рост цен на ряд продуктов крайне чувствительной для россиян темой. Он подчеркнул, что в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо.

Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортёрам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием, — подытожил премьер-министр.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством напомнил о проблеме дефицита продуктов в СССР. И призвал не допускать сейчас другой ситуации — чтобы у людей не хватало денег на еду, несмотря на её наличие на рынке.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Выбор редакции

Мишустин утвердил состав рабочей группы по ситуации с ценами

сегодня в 08:11

Натуральное — богатым, с ГМО — бедным. В России может появиться новая маркировка товаров для состоятельных людей

вчера в 21:40

Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку

сегодня в 11:36

Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск

сегодня в 12:27

На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео

сегодня в 12:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1