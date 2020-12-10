Россиянам дадут возможность оформлять пенсию в банках

Правительство решило дать россиянам возможность оформлять пенсию в отделениях банков. Кабмин подготовил соответствующие изменения в законы. Об этом сегодня премьер Михаил Мишустин рассказал на заседании.

— Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, — пояснил премьер.

Он добавил, что можно будет выбрать ближайшее к дому отделение и там получить все документы. Больше не придётся ходить по разным инстанциям и собирать справки.

Глава правительства заверил, что защите данных россиян уделят особое внимание. Негосударственные структуры не будут распоряжаться информацией о гражданах. Они узнают только то, что нужно для конкретной услуги, и только с согласия заявителя.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого срока выплаты пенсии. Это связано с ростом продолжительности жизни в стране.