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Категорий: 17

Россиянам дадут возможность оформлять пенсию в банках

Можно будет выбрать ближайшее отделение и прямо там получить все документы.

10 декабря 2020, 10:31

Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко

Правительство решило дать россиянам возможность оформлять пенсию в отделениях банков. Кабмин подготовил соответствующие изменения в законы. Об этом сегодня премьер Михаил Мишустин рассказал на заседании.

Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, — пояснил премьер.

Он добавил, что можно будет выбрать ближайшее к дому отделение и там получить все документы. Больше не придётся ходить по разным инстанциям и собирать справки.

Накопительную пенсию в России "заморозили" до конца 2023 года

Накопительную пенсию в России "заморозили" до конца 2023 года

Речь идёт об отчислениях в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян.

Глава правительства заверил, что защите данных россиян уделят особое внимание. Негосударственные структуры не будут распоряжаться информацией о гражданах. Они узнают только то, что нужно для конкретной услуги, и только с согласия заявителя.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого срока выплаты пенсии. Это связано с ростом продолжительности жизни в стране.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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