Матч "Зенит" — "Динамо" пройдёт при пустых трибунах
Данное решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.
Фото © Александр Демьянчук / ТАСС
На сайте "Зенита" сообщили, что матч 18-го тура чемпионата России против "Динамо" пройдёт при пустых трибунах. Правда, посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы всё же смогут присутствовать на стадионе.
Данное решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге.
Матч "Зенит" — "Динамо" пройдёт в субботу, 12 декабря, в 19:00 (мск).
Выбор редакции
5 лет за пикантные фото. Как французский фигурист угробил свою карьеру
Забили первыми, но всё равно проиграли. "Зенит" лишился очков из-за гола своего бывшего футболиста
Бежать некуда. Станет ли Джошуа биться по-мужски или включит режим Кличко?
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0