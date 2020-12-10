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Категорий: 17

Матч "Зенит" — "Динамо" пройдёт при пустых трибунах

Данное решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в городе.

10 декабря 2020, 10:51

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

На сайте "Зенита" сообщили, что матч 18-го тура чемпионата России против "Динамо" пройдёт при пустых трибунах. Правда, посетители лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы всё же смогут присутствовать на стадионе.

Данное решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге.

Матч "Зенит" — "Динамо" пройдёт в субботу, 12 декабря, в 19:00 (мск).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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