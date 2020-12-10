Депрессия, всплеск заболеваний. Астролог рассказал, чем грозят четыре затмения в 2021 году

Астрономы прогнозируют, что в 2021 году произойдут два солнечных и два лунных затмения. Не всё можно будет наблюдать с территории России. А вот астрологи предупреждают: эти явления сильно скажутся на жизни людей. Но прежде всего нужно учитывать фон, на котором они произойдут.

— Если двадцатый год у нас был аномальный, то 2021-й будет поспокойнее. Но там будет другой аспект работать: это точное соединение Юпитера и Сатурна, которое будет находиться в знаке Водолея первую половину следующего года. Поэтому у нас 2021 год начнётся достаточно бурно и много всяких неожиданных событий, крупных перемен. И только вторая его половина будет прогнозируемой, — заявил Лайфу астролог Александр Зараев.

По его мнению, до июня будет очень сильное воздействие на психику людей, будет много конфликтов. Предстоящий год будет давать людям возможность дистанцироваться или сбросить всю ту негативную энергетику. Поэтому солнечные и лунные затмения могут помочь освободиться от того, что люди внутри себя накрутили.

— Во время лунного затмения идёт поток деструктивной энергии, которая будет давать людям желание перевернуть всё с ног на голову. Поэтому перед лунным затмением даются рекомендации аккуратно относиться к своим близким, очень сдержанно реагировать на любые замечания. Здесь необходим повышенный самоконтроль, — отметил Зараев.

Он добавил, что 26 мая лунное затмение будет "красным". Этот день может быть связан с катастрофами, выплесками негативной энергии, столкновениями на политической арене. 10 июня будет солнечное затмение. Оно пройдёт уже более спокойно, будет затухание тех событий, которые произошли в мае.

— 4 декабря у нас будет солнечное затмение, которое частично даже будет видно. Но ему предшествует лунное затмение 19 ноября. Оно тоже будет не очень хорошим, потому что накануне, с 5 ноября по 15 ноября, снизится жизненный потенциал большинства людей, там будет депрессия. Всплеск вирусно-инфекционных заболеваний, может даже накроет новая волна коронавируса. Хаос проявится в виде техногенных аварий, пожаров, катастроф, — полагает астролог.

Ранее его коллега высказалась о связи ретроградного Меркурия с коронавирусом. По её словам, в середине октября развитие пандемии должно было приостановиться. Однако этого не произошло.