Депутат предложил расширить условия для признания НКО иностранным агентом
По его словам, в законе есть лазейка, позволяющая тайно получать финансирование из-за рубежа.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Согласно действующему законодательству, НКО может быть признана иностранным агентом, если получила иностранное финансирование, в том числе от российской организации с иностранным участием. Однако закон не учитывает, что организации могут получать деньги не напрямую, отметил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.
По его словам, сейчас руководителю НКО достаточно иметь личное трудовое соглашение с иностранным фондом или компанией (в том числе фиктивное), чтобы получить от них средства. Такие деньги попадают под определение личного дохода физического лица. Но их же он может без всяких ограничений использовать для финансирования своей НКО.
Потому парламентарий выступил с предложением расширить условия для признания НКО иноагентом. В частности, распространить нормы закона на учредителей и руководителей организаций, которые получают средства из иностранных источников. Соответствующее предложение Фёдоров направил в Генпрокуратуру.
— Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления нормы, в соответствии с которой НКО, выполняющей функции иностранного агента, будет признаваться в том числе и организация, осуществляющая политическую деятельность на территории России, чей учредитель, руководитель или член руководящего органа получает денежные средства и иное имущество из зарубежных источников, — цитирует RT текст обращения.
Яшин напрашивается на статус иноагента. Почему председатель Совета депутатов ищет по всему миру спонсоровДолжностное лицо и политик Илья Яшин подключил к своему YouTube-каналу функцию спонсорства. Эксперты считают, что он может получать финансирование из-за рубежа, поскольку донаты в интернет-сервисах являются формой скрытой зарубежной поддержки политической оппозиции. Несмотря на то что подобная деятельность запрещена в том числе и западными сервисами, отвечающими за перевод средств, в случае с российскими либералами иностранные компании закрывают на это глаза и, нарушая собственные законы, не отключают проведение подобных платежей.
Как сообщал Лайф, ранее в Совфеде предложили прописать в законодательстве понятие кандидата-иноагента.
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