Депутат предложил расширить условия для признания НКО иностранным агентом

Яшин напрашивается на статус иноагента. Почему председатель Совета депутатов ищет по всему миру спонсоров Должностное лицо и политик Илья Яшин подключил к своему YouTube-каналу функцию спонсорства. Эксперты считают, что он может получать финансирование из-за рубежа, поскольку донаты в интернет-сервисах являются формой скрытой зарубежной поддержки политической оппозиции. Несмотря на то что подобная деятельность запрещена в том числе и западными сервисами, отвечающими за перевод средств, в случае с российскими либералами иностранные компании закрывают на это глаза и, нарушая собственные законы, не отключают проведение подобных платежей.