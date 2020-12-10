Путин: Россия оказалась готова к переходу в онлайн лучше других государств

— Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно... Будем над этим работать, у правительства есть план действий, — отметил глава государства на заседании Совета по правам человека.