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Путин: Россия оказалась готова к переходу в онлайн лучше других государств

В первую очередь глава государства поднял вопрос образования в условиях пандемии.

10 декабря 2020, 11:47

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин оценил готовность страны к переходу на онлайн-образование. Он подчеркнул важность доступности знаний в условиях пандемии коронавируса.

Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям. Хотя этого недостаточно... Будем над этим работать, у правительства есть план действий, — отметил глава государства на заседании Совета по правам человека.

В России на год продлили правила по коронавирусу для образовательных учреждений

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Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора.

Путин также напомнил слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что мы можем потерять целое поколение, поскольку в условиях пандемии существенный ущерб наносится образованию. Поэтому президент назвал чрезвычайно важным обеспечить доступ школьников и студентов к современным знаниям и всей необходимой технике для онлайн-образования.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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